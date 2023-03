CPN ทุ่ม 5 ปี 1.35 แสนล้าน สร้างแลนด์มาร์กทั่วประเทศ

น.ส.วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดแผนงานช่วง 5 ปี (ปี 66-70) เฉลี่ยลงทุนปีละ 2.5-3 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.35 แสนล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการทั้งหมดมากกว่า 200 โครงการ ครอบคุลม 30 เมืองในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 50 แห่ง คอมมูนิตี มอลล์ 17 แห่ง ที่อยู่อาศัย 90 แห่ง โรงแรม 37 แห่ง อาคารสำนักงาน 13 แห่ง และพื้นที่ใหม่ๆ Flex Offices อีก 4 แห่ง โดยจะทำให้จำนวนโครงการมิกซ์ยูสเพิ่มขึ้นจาก 18 โครงการในปี 66 เป็น 25 โครงการในปี 70สำหรับแผนระยะยาว 5-10 ปี จะพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส Mega Projects รวม 5 โครงการ เพื่อยกมาตรฐานให้กรุงเทพฯ เทียบเท่ามหานครระดับโลก อย่างนิวยอร์ก โตเกียว หรือโซล โดยโครงการแรก Dusit Central Park จะทยอยเปิดตัวในปี 67-68 รวมถึงอีก 4 โครงการใหญ่ที่แต่ละโครงการมีพื้นที่ GFA กว่า 350,000 ตารางเมตร และเงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาทการเปิดตัว 4 โครงการใหม่ในปี 66-67 ได้แก่ Central Westville เปิดในไตรมาส 4/66 งบลงทุนกว่า 6.2 พันล้านบาท จะเป็น The Next Evolution of Semi-Outdoor Model พลิกโฉมย่านราชพฤกษ์ ซึ่งขณะนี้ Occupancy ร้านค้าเกือบเต็ม 100% ตอกย้ำความสำเร็จเช่นเดียวกับที่ Central Eastvilleส่วน Central Nakhon Sawan จะเปิดในไตรมาส 1/67 งบลงทุน 5.8 พันล้านบาท และ Central Nakhon Pathom เปิดในไตรมาส 2/67 งบลงทุน 8.2 พันล้านบาท เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ยกระดับศักยภาพของภูมิภาค เชื่อมต่อโซนภาคเหนือ และขยายสู่ภาคตะวันตกของประเทศและโครงการใหม่ล่าสุด Central Krabi งบลงทุน 4.5 พันล้านบาท จะเปิดในไตรมาส 4/67 เป็นมิกซ์ยูสเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็น The New Gateway to Southern Paradise ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ประกอบด้วยศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย และโรงแรม เติมเต็มศักยภาพของกระบี่ที่เป็นเมืองที่มี world?s most famous islands และเป็น Top 5 จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเป็น the first & largest complete landmark ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศCPN ยังขยายและรีโนเวตโครงการที่มีอยู่เพื่อสร้าง Big Impact ได้แก่ เซ็นทรัล พัทยา ปรับโฉมโรงแรม Hilton ทำให้มียอดเข้าพักมากกว่าปี 62 แล้ว และเตรียมรีโนเวตศูนย์การค้าเพิ่มโซนต่างๆ ตอบรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยจะมีแบรนด์ Bridgeline และ luxury เพิ่มเติม ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่นิยมสินค้าแบรนด์เนมและความสำเร็จของ Central Ramindra ที่มีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นเท่าตัว พร้อมเตรียมเดินหน้าส่วนขยายของ Central Westgate ที่ประสบความสำเร็จเป็น Super Regional Mall ที่ทราฟฟิกดีต่อเนื่อง เติมเต็มด้วย New Anchor ใหญ่ ขยายพื้นที่ค้าขายเพิ่ม และเพิ่มอาคารจอดรถ และยังมีรีโนเวตอื่นๆ ที่ตั้งใจทำให้เป็นศูนย์การค้าที่ดีที่สุดของทุกย่านอีกทั้งยังมีการปรับโฉมเซ็นทรัล อุบลราชธานี เตรียมรับโรงแรม Centara เติมเต็มมิกซ์ยูส รวมถึงเซ็นทรัล มารีนา ปิ่นเกล้า แจ้งวัฒนะ เชียงใหม่ ขอนแก่นอีกด้วย"CPN เดินหน้าเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ครบทุกองศาทั้ง Offline & Online ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ทุกที่ ทั่วประเทศ โดยภายใน 5 ปี ทราฟฟิกในโครงการของเราจะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคนเป็น 1.8 ล้านคนต่อวัน หรือคิดเป็นการมาใช้บริการ 657 ล้านครั้งต่อปี" นางวัลยา กล่าวด้านธุรกิจคอมมูนิตีมอลล์ เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ March Thonglor มูลค่า 2 พันล้านบาท (Soft Launch 26 มี.ค.66) เป็น Flagship of Community mall และ New Landmark ที่ใหญ่และครบครันที่สุดใจกลางทองหล่อ จับกลุ่มกำลังซื้อสูง คนทำงานจาก Office ที่อยู่ภายในโครงการเดียวกัน และ Expat ชาวต่างชาติ เติมเต็มด้วยพื้นที่สีเขียวกว่า 2,300 ตารางเมตร เป็น Pet-Friendly และ Food Destination ใหญ่ที่สุดในย่าน มีที่จอดรถ 24 ชั่วโมง และยังจะพัฒนาโครงการปัจจุบันที่นวมินทร์ ซิตี้ และปรับปรุงอีก 4 แห่งในปีนี้ธุรกิจที่อยู่อาศัย ชูกลยุทธ์สำคัญ คือ Best Location & Best in class ในทุกโลเกชัน อยู่ติดหรือใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และเริ่มขยายโปรเจกต์ที่อยู่ติดโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ด้วย โดยนำจุดแข็งในเรื่องการทำ Synergy กับแบรนด์ชั้นนำในเครือ Central Group แผนปี 66 เตรียมเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านบาท ได้แก่ คอนโดมิเนียม 3 โครงการ คือ ESCENT เพชรบุรี บุรีรัมย์ และนครศรีธรรมราช และ แนวราบ 4 โครงการ คือ บ้านนิรติ นครศรีธรรมราช และแบรนด์ใหม่ บ้านนิรดา พระราม 2 อุทยาน และเอกชัย ในเขตกรุงเทพฯ คาดว่าภายในปี 70 จะครอบคลุม 27 จังหวัดนอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ Central Pattana Residents รวมทุกความสะดวกสบายเพื่อการอยู่อาศัยไว้ในแอปเดียว เพื่อลูกบ้านโดยเฉพาะธุรกิจอาคารสำนักงาน ชูจุดแข็ง Strategic Locations in CBD Bangkok โดยเตรียมเปิดเผยโปรเจกต์ใหญ่ Central Park Offices ภายในโครงการ Dusit Central Park เป็น World-Class Professional Hub แห่งใหม่รองรับบริษัทชั้นนำระดับโลก บนโลเกชัน Super Core CBD และบนชั้นพิเศษยังมี Private Outdoor Gardens อีกด้วย และเป็น World-Class Design and Facilities มุ่งเน้นการพัฒนาตามมาตรฐาน World-class LEED Gold Certified และการ Customized พื้นที่เพื่อธุรกิจทุกขนาดธุรกิจโรงแรม ชูความเชี่ยวชาญของ CPN ในการพัฒนาทำเลศักยภาพและเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานการเข้าพักอาศัยในโรงแรมและตอบโจทย์ทุกจุดประสงค์ของการเดินทาง ในปี 66 นี้จะเปิดโรงแรมครบทุก 3 แบรนด์ และจะมีโรงแรมทั้งสิ้น 10 แห่ง 1,600 ห้องสำหรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดปีนี้ ได้แก่ 1) แบรนด์ Centara: Upscale Full-Service เตรียมเปิด Centara Ubon และ Centara Ayutthaya 2) แบรนด์ Centara One: Lifestyle Midscale เตรียมเปิดแห่งแรกคือ Centara One Rayong และ 3) แบรนด์ GO! Hotel: Premium Budget Hotel และเป็น Pet-Friendly เตรียมเปิดที่โรบินสันบ้านฉาง เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล ชลบุรี