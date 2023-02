เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก เปิดตัว Tesla Supercharger ที่แรกในไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้บริหารศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเวิลด์” แลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ต้อนรับการเปิดตัวของ Tesla Supercharger ที่แรกในไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณลานจอดรถของเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมพบกับ Tesla Pop-Up Store ที่จะมอบประสบการณ์ EV Lifestyle แห่งอนาคต บริเวณชั้น 1 โซน Beacon ภายในศูนย์การค้าในด้านการตอบรับเทรนด์ EV ที่คนไทยมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วย EV Charging Infrastructure ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงทั่วประเทศ ทำให้เกิด Worry-Free Journey และการเดินทางแบบสะดวกสบายไร้กังวล เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย และร่วมกันดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “นับเป็นอีกครั้งที่แบรนด์ดังระดับโลกได้เลือกมาปักหมุดเปิดตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกอันดับหนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในด้าน Strategic Location ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง ส่งเสริมความเป็น World-Class Top Destination ของกรุงเทพฯ และจุดแข็งของการดึงดูดทราฟฟิคของกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่แบรนด์ระดับโลกอยากเข้ามาสื่อสารและขยายตลาดในประเทศไทย นอกจากนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ยังโดดเด่นด้วย Curated Experiences สร้างสรรค์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน นำโดยเทรนด์ระดับโลก และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มักจะมาปักหมุดที่เราเป็นที่แรกในไทยอีกด้วย”นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศ มีความพร้อมในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อร่วมกันขยายจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station โดยขณะนี้เราได้เดินหน้าทำตามโรดแมปที่วางไว้ขยายให้ได้กว่า 400 ช่องจอด ซึ่งขณะนี้สาขาที่ให้บริการ EV Charging Station ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, อีสต์วิลล์, วิลเลจ, แจ้งวัฒนะ, ปิ่นเกล้า, พระราม 2, บางนา, ศาลายา, โคราช, อุดรธานี, เชียงใหม่ เป็นต้นเซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย มุ่งมั่นในการเป็นองค์กร Mixed-use Developer รายแรกสู่ Net Zero ภายในปี 2050 ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในศูนย์การค้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบ Eco-Friendly Mall เติมเต็มมิติของการใช้ชีวิตให้กับกลุ่มลูกค้ารักษ์โลกด้วย Green Initiatives ต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้าง Sustainable Ecosystem ที่แข็งแกร่งเดินหน้าตามแผน “Retail-Led Mixed-Use Development” ตอกย้ำความแข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจหลัก ได้แก่ ศูนย์การค้าทั้งในและต่างประเทศ, คอมมูนิตี้ มอลล์, โครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมพร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all ด้วยการสร้างและพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณภาพเพื่อดูแลคนและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่ไปกับการเดินหน้าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทย