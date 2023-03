"พิพัฒน์" ดันการท่องเที่ยววาระแห่งชาติ "พร้อมรับ-พัฒนา-พลิกโฉม" เดินหน้า GPD ให้ได้ 25%

วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ibusiness จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมระดมตัวแทนภาครัฐ เอกชน ฝ่ายการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายในงานสัมมนา The next thailand’s future จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จัดโดย Ibusiness รวมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ว่า สิ่งที่ผมฉายให้ดูบนจอ หมายความว่าเราทำมาแล้ว อะไรจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเก่า สิ่งต่างๆ ขอเริ่มตั้งแต่เมื่อรัฐบาลไทยเราประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่การแพร่ระบาดโควิด-19 จากนั้นมาคงทราบดีว่าหมวดการท่องเที่ยวในอดีต ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาจจะไม่ได้มองว่าการท่องเที่ยวของไทยมีความสำคัญไฉนแต่เมื่อเกิดโควิด-19 ใน 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ทั่วทั้งภูมิภาคในโลกนี้ทราบว่าเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นการอุตสาหกรรมระดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมของโลกนี้ เมื่อเกิดโควิด-19 ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงัก การเดินทางหยุดชะงัก เพราะฉะนั้น 12 หมวดของการท่องเที่ยวหยุดชะงัก เศรษฐกิจทุกประเทศในโลกนี้พลอยหยุดชะงักไปด้วยปี 2562 เรามีรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ 3.21 ล้านราย แต่พอมาปีที่แล้วเราเริ่มเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเราเปิดประเทศมาตั้งแต่กลางปี 64 วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 1 กรกฎาคม ในปี 2565 ทุกสิ่งทุกอย่างในปีนี้เราคาดว่าจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่แต่จากการที่เลขาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งเป้าไว้สูงมาก ในปี 2570 ต้องทำรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ 25% ของ GDP กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะทำอย่างไรให้ได้ตามเป้าของเลขาสภาพัฒน์ เราต้องคิดว่าทำอย่างไร ขนคนจากไหนมาเที่ยวประเทศไทย และจะทำอย่างไรเชิญชวนให้คนในประเทศไทยเที่ยวประเทศไทย สิ่งเหล่านี้รวมกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่สามารถจะทำคนเดียวได้ ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นองค์รวมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ต้องเอามาช่วยกัน แต่หลังจากนี้ เมื่อโควิด-19 หยุดแล้ว ตอนนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าพัฒนาได้อย่างไร การที่ประเทศไทยจะเดินหน้าต้องอยู่ที่การพัฒนาว่าจะทำอย่างไรเราต้องมาดูถึงว่าในอนาคต เราจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไร คือคุณภาพควรไปเกี่ยวกับความสมดุุลตรงไหน สิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาในปี 2562 นักท่องเที่ยวเข้ามา 40 ล้านคน ความแออัด เราต้องบอกว่าความที่เป็นเหมือนสลัมของนักเที่ยว สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ เมื่อโควิด-19 หยุด การท่องเที่ยวไปต่อ พวกเราจะเริ่มทำกัน พวกเราจะเริ่มทำกันให้เกิดการท่องเที่ยว ในอนาคตเมื่อกลับมา 40 ล้านคน ต้องทำอย่างไรให้เกิดความแออัดเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ถ้าหากพัฒนาจาก 40 ล้านคน ไป 50 60 70 80 ล้านคน ต้องทำอย่างไร ต้องสรรหานักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยที่ไม่ต้องใช้ปริมาณ แต่เอาคุณภาพเข้ามาได้ไหม แต่การที่มีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต้องบอกว่า เงินไม่ใช่ตัวหลักของตัวชี้วัดว่านี่คือนักท่องเที่ยวคุณภาพ"ผมคิดว่านักท่องเที่ยวคุณภาพมีหลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวที่เข้ามามีการใช้จ่ายสูง หรือนักท่องเที่ยวที่เราคิดว่า เป็นคุณภาพจริงๆ อาจจะเป็นแบ็กแพกก็ได้ แต่ขอให้เคารพกฎกติกา เคารพวัฒนธรรม เคารพประเพณีของประเทศไทยเรา ให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเรา ไม่ไปทำร้ายสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเขตอุทยาน เขตทะเล ตามคำนิยามของ UNWTO" นายพิพัฒน์ กล่าวนายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่สำคัญวันนี้ วาระแห่งชาติของ ททท. คือ ท่องเที่ยวแห่งชาติ ผมว่าน่าจะนำเข้า ครม. ได้ในวันที่ 14 มี.ค. ที่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวของเราเองได้ ซึ่ง 3 ขั้นตอนของวาระแห่งชาติ ขั้นที่ 1 พร้อมรับ ขั้นที่ 2 พัฒนา ขั้นที่ 3 พลิกโชว์ประเทศไทยพร้อมรับ 2566-2567 พร้อมที่จะทำเรื่องอะไรบ้าง การที่เราหยุดไป 2 ปี การเตรีมความพร้อม สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จะไปตรงกับหัวข้อที่ได้รับความนิยมใน 3 หัวข้อที่ได้ไปหารือกับรัฐมนตรีในหลายๆ ประเทศ 1.ความปลอดภัย 2.คุณภาพ 3.ประสบการณ์ ซึ่งในความพร้อมรับ ต้องชูเรื่องความพร้อมของประเทศไทย ประเทศไทยมีจุดแข็ง 1.คุณลักษณะของประเทศ เราเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ต้อนรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาเยือนเรา 2.เราอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นของโลก เราไม่มีภัยธรรมชาติที่เป็นความรุนแรง 3.เราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม ประเพณีที่สวยงาม อย่างน้อยๆ เรื่องการเห่เรือ พระราชพิธีทางชลมารค สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเหลือประเทศไทยเพียงประเทศเดียว นี่คือเรื่องของความพร้อมรับ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงการของการพร้อมรับ คือปี 2566 และปีหน้า 2567 นี่คือการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่เราจะต้องรับนักท่องเที่ยวเกินกว่า 40 ล้านคนและในช่วงที่ 2 คือ การพัฒนา 2566-2568 แน่นอนคือสิ่งที่เคยทำมาแล้วเราควรพัฒนาในเรื่องอะไร ในแนวทางไหน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สิ่งที่เรามีมาแล้ว ถ้าเราไม่พัฒนา เราจะกลับไปสู่สภาพเดิมในปี 2562 เมื่อมีโควิด-19 ใน 2 ปี การพัฒนาได้เริ่ม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้หยุดพัฒนา มีการพัฒนาที่เฉพาะเป็นนโยบายหรือป็นยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและท่องเที่ยวและชุมชมชน เรามีการขยายเฉพาะ 272 ชุมชน และมีการต่อยอด ต่อไปจะทำในกระทวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทยมาควบรวบ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ตอบโจทย์ในการพลิกโฉม และที่สำคัญต้องตอบโจทย์ในการพลิกโฉมพลิกโฉม 2566-2570 เดินหน้าไปพร้อมกัน การพลิกโฉมครั้งนี้ด้วยระบบของราชการ เทรนด์ของโลก ปัจจุบันเทรนด์โลกต้องการเรื่องอะไร โลว์คาร์บอนกำลังเป็นที่นิยม พลิกโฉม 3 ที่ หนึ่ง ที่จังหวัดพังงา ทำให้เสร็จในปี 2568 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโลว์คาร์บอน 100% และเตรียมขยายไปทั่วจังหวัดพังงา อีกส่วนหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ เป็นน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดในโลก และเพื่อเป็นการผลักดันเรื่องการท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดภูเก็ต มหกรรมระดับโลก Expo 2028 Phuket Thailand เป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพแต่ที่จำเป็นและสำคัญทั้งหมดในเรื่องของการพร้อมรับ พัฒนา และพลิกโฉม เมื่อ 3 องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เรานำมาจะเดินไปพร้อมกับนโยบาย BCG ซึ่งตรงนี้ต้องนำไปผนวกและพร้อมรับ และอีกส่วน ESG สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าระดับท่านประธานสภาหอารค้าและสภาอุตฯ คงจะทราบดีว่า เอาสองส่วน BCG และ ESG มาควบรวมกันเพื่อเป็นการผลักดันการท่องเที่ยว เราจะนำไปประชาสัมพันธ์ ส่วนท่องเที่ยวของไทยต้องดีกว่า better Yhan Ever ทรัพยากรยั่งยืนเศรษฐกิจฟื่องฟู ประชาชนอยู่ดีมีสุข โจทย์ต่างๆ ที่จะมาพลิกฟื้นประเทศ เหล่านี้จะถูกบรรจุในนโยบายของพรรค"เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า ท่องเที่ยวไทยต้องก้าวต่อไป ต้องดีกว่าเก่า" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวทิ้งท้าย