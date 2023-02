NCHอสังหาฯขยายตัว5-10%พร้อมลุยแนวราบต่อเนื่องตั้งเป้ายอด-รายได้โต25%

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH







2. กลยุทธ์ Creative & Innovation สร้างกลไก ในด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ

กล่าวว่าโดยในเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องในปีนี้ประกอบด้วยให้ความสำคัญ กับลูกค้า คิดผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการปัจจุบัน และส่งมอบถึงอนาคตให้กับกลุ่มครอบครัวลูกค้าฐานเก่า และลูกค้าใหม่ ด้วยการเพิ่มนวัตกรรมบริการให้กับผู้อยู่อาศัย ให้ทุกมิติของความใส่ใจดูแลการบริการ ผ่านข้อมูลเชิงลึก ด้วยความพร้อมในทุก Full Service เช่น Home Smile พันธมิตรธุรกิจ SCG Home ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการต่อเติมบ้านครบวงจร Ready to Plug in Space ให้คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านผ่านศูนย์ All From Home Centerผนวกเทคโนโลยีบ้านเพื่อความสุข ด้วยนวัตกรรมบ้านให้มีดีไซน์เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับบ้าน ซึ่งเอ็น.ซี เดินตาม Product Strategy คอนเซ็ปต์ NCXT ( NC Cross Innovation & Home Technology) ช่วยให้ผู้อยู่อาศัย มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดีในโครงการ ผนวกทุก Function การใช้สอยในบ้านและนอกบ้านต้องมีความร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยมีการศึกษาขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ด้วยการผนวกพันธมิตร เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการ และผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และเป็นการต่อยอดธุรกิจใหม่