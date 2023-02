MORE..ก.ล.ต.ฟันแก๊งปั่นหุ้นเร็วทันใจ / สุนันท์ ศรีจันทรา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ประกาศใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง สั่งปรับผู้บริหารบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DCON พร้อมพวกรวม 5 คน วงเงิน 2.98 ล้านบาท ในความผิดใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้นหรืออินไซเดอร์เทรดดิ้งกระบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดร้ายแรงตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ถูกตั้งคำถามมานานแล้วว่า เหตุใดจึงมีความล่าช้าหลายปี ทั้งที่ควรสรุปสำนวนได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปีเพิ่งมีคดีหุ้น MORE เป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ ที่ ก.ล.ต.สามารถสรุปสำนวน ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อตำรวจได้ภายในเวลา 3 เดือน ทั้งที่เป็นคดีที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวโยงกับคนจำนวนมาก มีผู้ร่วมกระทำผิดถึง 18 รายคดี MORE สะท้อนให้เห็นว่า ก.ล.ต.สามารถทำงานอย่างรวดเร็วได้เหมือนกัน ถ้าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสกัดกั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ไม่ให้ลุกลามบานปลาย จนสายเกินแก้ขั้นตอนการกล่าวโทษผู้กระทำผิดร้ายแรงตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯที่ล่าช้า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ กลุ่มมิจฉาชีพ อาชญากร หรือแก๊งปั่นหุ้น ไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะการก่อคดี สามารถกอบโกยเงินใช้ได้ตลอดชาติ แต่กระบวนการกล่าวโทษต้องใช้เวลาหลายปีกล่าวโทษการปั่นหุ้นแต่ละคดี ยาวนานจนนักลงทุนลืม และแทบไม่สนใจว่า แก๊งปั่นหุ้นจะถูกลงโทษหรือไม่แต่ถ้ากล่าวโทษได้ภายในเวลารวดเร็ว ขณะที่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น เหมือนกรณีหุ้น MORE กระแสสังคมจะรุมประณามสาปแช่งแก๊งปั่นหุ้น เฝ้าติดตามการดำเนินคดี ซึ่งจะช่วยกดดันการทำงานของตำรวจให้ตรงไปตรงมาไม่ช่วยแก๊งปั่นหุ้น โดยตัดตอนคดีปั่นหุ้น ใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้อง เหมือนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอในบางยุค ซึ่งปล่อยให้แก๊งปั่นหุ้นรายใหญ่ลอยนวล และกลับมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวหุ้นหลายตัวในทุกวันนี้คดีหุ้น MORE จึงน่าจะนำไปสู่บรรทัดฐานใหม่ การกล่าวโทษคดีความผิดรายแรงในตลาดหุ้นซึ่งจะรวดเร็วทันใจขึ้น และไม่ควรใช้เวลานานเกินกว่า 1 ปีแต่ถ้ายังใช้เวลารวบรวมข้อมูลหลักฐานสรุปสำนวน 3-5 ปีเหมือนในอดีตอีก ก.ล.ต.จะถูกมองว่า ทำงานผีเข้าผีออก ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน