Bitcoin ดิ่งอีกรอบหลุด $22,000 ก.ล.ต. จ่อเชือด Kraken

"Kraken"

วันนี้ (10 ก.พ.2566 ) ราคาเหรียญบิทคอยน์มีการลดลงอีกรอบ ในช่วงเช้ามืดสู่ระดับที่ต่ำกว่า $22,000 ต่อเหรียญ เคลื่อนไหวที่ระดับ $21,700.03 ต่อเหรียญ ซึ่งกลายเป็นจุดต่ำสุดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่ $24,262.18 ต่อเหรียญทั้งนี้ประเด็นที่เป็นปัจจัยหลักซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคา Bitcoin ให้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนั้น มาจาก การคาดการณ์ของนักลงทุนซึ่งกังวล โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สหรัฐฯ ได้มีคำสั่งปรับเงิน Payward Ventures, Inc. และ Payward Trading Ltd. ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นธุรกิจของกลุ่ม Kraken ซึ่งเป็นกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับต้นๆของอเมริกา เนื่องจาก Kraken ไม่ได้จดทะเบียนบริการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Staking ซึ่งเป็นบริการที่เปิดให้นักลงทุนนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาฝากไว้ เพื่อรับผลตอบแทนการลงทุนประจำปีที่ได้มีการโฆษณาไว้มากถึง 21%อย่างไรก็ตามทาง Kraken ได้มีการเจรจายินยอมชำระค่าปรับของทั้ง 2 บริษัทต่อ ก.ล.ต.สหรัฐฯ โดยตกลงที่จะหยุดการเสนอขายหรือขายสินทรัพย์ผ่านบริการ Staking ทันที พร้อมทั้งเสนอจ่ายเงินชดเชยประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็น ค่าดอกเบี้ย และค่าปรับทางแพ่งของ Payward Ventures, Inc. และ Payward Trading Ltd. ให้กับทาง ก.ล.ต.ขณะที่ นายแกรี เจนส์เลอร์ ประธาน ก.ล.ต.สหรัฐฯ ได้กล่าวว่า "การให้บริการ Staking หรือ การให้กู้ยืมหรือวิธีการอื่นๆ เมื่อเสนอสัญญาการลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับโทเคนกับนักลงทุน จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงมาตรงไป โปร่งใส และข้อมูลที่จำเป็นซึ่งประเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน เพื่อป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ นอกจากนี้การดำเนินการตามกฏหมายดังกล่าว จะสร้างความชัดเจนให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ว่าผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องลงทะเบียนและเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ยุติธรรม ตามความเป็นจริงตรวจสอบได้ตลอดจนถึงการคุ้มครองนักลงทุน