แก๊งปล้น MORE ไม่รอด / สุนันท์ ศรีจันทรา

มีการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในปริมาณมาก ทำให้ราคาเปิดของหลักทรัพย์ MORE สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์









นายอภิมุข หรือเสี่ยปิงปอง เผ่นหนีออกไปหรือยัง





ก.ล.ต.ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ป.อ.ศ) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE เมื่อเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1,531 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.90 บาท วงเงินประมาณ 4,550 ล้านบาทก.ล.ต. ได้ประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และ บก.ปอศ.พบว่า ผู้กระทำความผิดทั้ง 18 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อขาย ได้แบ่งหน้าที่กันในการซื้อขายหลักทรัพย์ MOREและได้รายงานการดำเนินการคดีต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากความผิดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกลุ่มผู้ถูกกล่าวโทษทั้ง 18 ราย ที่ร่วมปฏิบัติการโยนคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของนักลงทุนแต่อย่างใด และหลายคนอยู่ในฐานะนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งอยู่เบื้องหลังความร้อนแรงหุ้นขนาดเล็กหลายตัวสำหรับบริษัทโบรกเกอร์ประมาณ 30 รายที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE เข้ามา คงหายใจเฮือกใหญ่ ไม่ต้องกังวลกับผลกระทำกับการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้นมากนัก เพราะ ป.ป.ง.คงอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ต่อไป และสุดท้าย การซื้อขายหุ้น MORE ช่วง ATO วันที่ 10 พฤศจิกายน ซี่งเป็นพฤติกรรมอำพราง ไม่สุจริต และเป็นการโยนคำสั่งซื้อขายในแก๊ง 18 คน อาจเป็นโมฆะไม่มีใครบอกได้ว่า สุดท้ายคดีจะปิดฉากอย่างไร จะเอาผิดกับแก๊งที่ร่วมกันเปิดปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์ ผ่านธุรกิจอำพรางการซื้อขายหุ้น MORE ได้หรือไม่ จะมีคนต้องติดคุกหรือเปล่าวันนี้ได้ตัวขบวนการที่อยู่เบื้องหลัง การซื้อขายหุ้น MORE ที่พิสดารล้ำลึกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาแล้ว ต่อจากนี้สังคมต้องเฝ้าจับตาดูว่า แก๊งที่ร่วมปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์ ผ่านพฤติกรรมอำพรางการซื้อขายหุ้น MORE จะรอดคุกหรือไม่นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญหรือเสี่อม้อ จะเผชิญชะตากรรมอย่างไร กลุ่มพรประภาจะติดรางแหหรือไม่ กลุ่มตงฮั้วที่เพิ่งเทกโอเวอร์สื่อออนไลน์มิติหุ้น สื่อหุ้นที่เคยถูก ก.ล.ต.ลงโทษฐานปล่อยข่าวเท็จ ต้องรับโทษอะไรและสุดท้ายคดี MORE จะเป็นมวยล้มเหมือนคดีปั่นหุ้นอีกหลายสิบคดีที่ถูกตัดตอนในชั้นตำรวจหรือไม่