เปิดชื่อนักธุรกิจ-คนนามสกุลดัง โดน ป.ป.ง. ตามยึดทรัพย์ 4.5 พันล้าน ร่วมแก๊ง “อภิมุข” โกงซื้อขายหุ้น "MORE"

จากเหตุการณ์ซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ที่ผิดปกติในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนสั่นสะเทือนวงการตลาดทุน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เข้าตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายดังกล่าวขณะเดียวกัน ยังได้ยื่นเรื่องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจสอบหลังจากพบข้อมูลอาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ฯ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66 รายงานข่าวจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2566 (7 ก.พ.) พิจารณาเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. นำส่งคดีของนายอภิมุข บำรงวงศ์ พร้อมพวก ให้พนักงานอัยการยื่นคำรองของให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 59 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 4,470 ล้านบาททั้งนี้สืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบกรณีการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE โดยมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542ก่อนหน้านี้ ปปง. ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดชั่วคราว สำหรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฏหมายอาญา กรณีการซื้อขายหุ้น MORE จำนวน 34 รายการ มูลค่าประมาณ 5,376 ล้านบาท (ตารางประกอบ)ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE รวมผู้กระทำผิด 18 ราย ได้แก่ 1. นายอภิมุข บำรุงวงศ์ 2. นายเอกภัทร พรประภา 3. นายอธิภัทร พรประภา 4. นางอรพินธุ์ พรประภา 5. นายประยูร อัสสกาญจน์ 6. นายวสันต์ จาวลา 7. Mr.Shubhodeep Prasanta Das 8. บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด 9. บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด 10. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ 11. น.ส.จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 12. น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 13. น.ส.อัยลดา ชินวัฒน์ 14. น.ส.สุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์ 15. นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล 16. นายมั่นคง เสถียรถิระกุล 17. นายโสภณ วราพร และ 18. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ