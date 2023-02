MORE ดิ่งต่อ 5% หลัง ปปง.ชงศาลยึดทรัพย์อภิมุข และพวก 4.5 พันล้านบาท

ราคาหุ้น MORE ปรับตัวลดลงต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยเช้านี้ปรับตัวลงอีก 5.00% หรือลดลง 0.02 บาท มาอยู่ที่ 0.38 บาท/หุ้น เมื่อเวลา 10.24 น. มูลค่าซื้อขาย 12.55 ล้านบาท ตอบรับข่าวสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เตรียมส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องค่อศาลยึดทรัพย์คดี "อภิมุข" และพวก จากกรณีการซื้อขายหุ้น MORE เหตุมีพฤติกรรมฉ้อโกง โดยยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน มูลค่าเกือบ 4.5 พันล้านบาทนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66 มีมติเห็นชอบให้ส่งคดีหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ไปให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 59 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 4,470 ล้านบาทโดยคดีนี้เป็นการกล่าวหา นายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542ล่าสุด ราคาหุ้น MORE ปิดที่เช้าที่ 0.39 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือเปลี่ยนแปลง -2.5%