KB J Capital ขยายธุรกิจสินเชื่อประเภทใหม่สู่ตลาดเมืองไทย

นายคยอง จิน ลี ซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด คนล่าสุด กล่าวว่า “เคบี เจ แคปปิตอล มีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจที่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เราได้ผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยอย่างเหนือความคาดหมายและได้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุนของธุรกิจรายย่อย และส่งผลถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคชาวไทย ในปีนี้เราจึงได้ออกของที่ระลึกสุดพิเศษ สำหรับบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy Card) โดยนำคาแร็กเตอร์ Star Friends ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก KB Financial Group มาใช้ที่ประเทศไทย พร้อมนำเสนอโปรโมชันและมอบสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ได้รับความคุ้มค่าสูงสุดและสนุกกับการใช้จ่ายอย่างไร้กังวลผ่านบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ของเรา”ปัจจุบัน แบรนด์สินเชื่อ “แคชจอย (Kashjoy)” โดยเคบี เจ แคปปิตอล นำเสนอบริการสินเชื่อ 4 รูปแบบ ดังนี้1.บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย) มอบความคุ้มค่าด้วย ของพรีเมียม Limited Edition สุดพิเศษ ลาย Star Friends จากเกาหลีใต้ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและตลอดชีพ พร้อมสิทธิพิเศษประจำเดือนอีกมากมาย2.สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย (สินเชื่ออเนกประสงค์) รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีสูงสุด1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของเงินเดือน3.สินเชื่อรถยนต์แคชจอย จำนำเล่มทะเบียนหรือรีไฟแนนซ์ ไม่ต้องโอนเล่ม ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน รับวงเงินสูง 2.5 ล้านบาท4.สินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ไม่มีบัตรก็ผ่อนมือถือและแก็ดเจ็ตได้ สมัครง่ายแค่มีรายได้สุทธิเริ่มต้นเพียง 7,000 บาทต่อเดือนในโอกาสฉลองครบรอบการดำเนินงานครบรอบ 2 ปี ทาง KB J Capital จึงได้นำคาแร็กเตอร์สุดน่ารักจาก KB Financial Group ที่ได้ออกแบบคาแร็กเตอร์ “Star Friends” ซึ่งเป็นกลุ่มแก๊งผองเพื่อนสัตว์สุดคิวต์จากดวงดาวต่างๆ ที่เดินทางมาโลกด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ การไล่ตามความฝันของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนจะมีคาแร็กเตอร์ แนวคิดการใช้ชีวิตและความชอบที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็กลายมาเป็นเพื่อนซี้กัน ร่วมแบ่งปันความฝันและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทำให้ฝันของแต่ละคนกลายเป็นจริง โดยแก๊ง Star Friends ประกอบด้วย•KiKi (ลูน่ากีกี้) กระต่ายน้อยที่กระตือรือร้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง•A.GO (อากอ) เจ้าเป็ดขี้เหร่ที่ช่างฝัน•B.B. (บีบี) เจ้าหมีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก•Lamu (ลามู) ลามะหนุ่มผู้มองโลกในแง่ดี•Kolly (คอลลี่) บล็อกโคลี่ที่ฝันอยากจะเป็นต้นไม้ใหญ่โดยคาแร็กเตอร์ “Star Friends” ที่น่ารักสดใสและเข้าถึงง่ายนี้จะที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ KB Financial Group กับลูกค้าผ่านโฆษณาและสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยทาง KB J Capital ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้นำมาเป็นของขวัญพรีเมียมลาย Limited Edition สุดน่ารักสำหรับโอกาสพิเศษในปีนี้นอกจากนี้ บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ยังฉลองครบรอบ 2 ปี จัดโปรโมชันเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยของขวัญสุดพรีเมียมมากมาย ที่แค่สมัครและทำตามเงื่อนไขก็ได้ไปเลยฟรีๆ แบบ 2 ต่อ!สิทธิพิเศษต่อที่ 1 : เมื่อสมัครและยื่นเอกสารครบที่จุดให้บริการ (POS) รับทันทีแก้วน้ำแคชจอยสตาร์เฟรนด์ (Kashjoy Star Friends Tumbler) มูลค่ำ 490 บาทสิทธิพิเศษต่อที่ 2 : เมื่อได้รับอนุมัติและทำตามเงื่อนไข รับเพิ่มทันที!oกระเป๋าเป้แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy Backpack) มูลค่า 1,990 บาท เฉพาะผู้ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไปoกระเป๋าเดินทางล้อลาก สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy Star Friends Luggage) มูลค่า 4,590 บาท เฉพาะผู้ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไปนอกจากนี้ แคชจอย อีซี่ ยังมอบสิทธิพิเศษประจำเดือนสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร โดยในเดือนนี้จะเป็นรายการเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ที่ร้านคาซ่า ลาแปง มูลค่ำสูงสุด 140 บาท (จำกัด 1 แก้ว/เดือน) ให้คุณสดชื่นไปกับเมนูเครื่องดื่มชั้นเลิศมากมายได้ตามใจ ทั้งกาแฟอเมริกาโน่ กาแฟลาเต้ กำแฟไทย มาย ซันชายน์ ช็อกโกแลต มัทฉะลาเต้ และชาไทย และบัตรชมภาพยนตร์ DELUXE SEAT ในระบบ 2D ฟรี 1 ที่นั่งที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า (จำกัด 1 ที่นั่ง/เดือน) ซึ่งสมาชิกผู้ถือบัตรสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลสิทธิพิเศษประจำเดือนได้ทางแฟนเพจแคชจอย“เคบี เจ แคปปิตอล ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บริษัทวางวางเป้าหมายในระยะยาวให้ติดอันดับ Top 10 ตลาดธุรกิจ Non-Bank ของเมืองไทยภายในเวลา 5 ปี ซึ่งคือภายในปี 2573 เพราะไทยถือเป็นตลาด Non-bank ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีอัตราเติบโตที่มั่นคง ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมาทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน”“สำหรับการดำเนินงานในปี 2566 นี้ เคบี เจ แคปปิตอล ยังวางแผนขยายกลุ่มบริการนอกเหนือจากบัตรกดเงินสด โดยเตรียมขยายตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทยซึ่งมีรถยนต์ส่วนบุคคลใช้งานและอาจจะกำลังประสบปัญหาความขัดข้องทางการเงินหรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ซึ่งเราจะประกาศรายละเอียดของสินเชื่อ รวมถึงข่าวสารความคุ้มค่าในบริการอื่นๆ จากแคชจอยให้ทุกท่านทราบในเร็วๆ นี้” นายควอง จิน ลี กล่าว