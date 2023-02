“NocNoc” ตอกย้ำผู้นำแพลตฟอร์ม Home and Living ออนไลน์ วางเป้าขาย 5 พันล้านบาท รุกเจาะลูกค้าหัวเมือง ศก.

เปิดเกม “NocNoc” มาร์เก็ตเพลส ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และไอเดียแต่งบ้านออนไลน์ ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน วัสดุปูพื้น-ผนัง และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครบที่สุดรายแรกในไทย หลังเปิดตัวมาเพียง 3 ปี ในช่วงโควิดรุกหนัก เติบโตแบบก้าวกระโดดกวาดยอดขายรวมทะลุเป้ากว่า 5,000 ล้านบาท ด้วยการรวบรวมผู้ขายกว่า 3,000 ราย ที่มีสินค้ามากกว่า 500,000 SKU ให้ลูกค้าได้เลือกชอป และใช้บริการทุกเรื่องบ้านได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมเตรียมโหมตลาดปี 2566 ด้วยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ด้วยแผนบุกตลาด Home and Living ให้ NocNoc กลายเป็น Destination ของกลุ่มคนที่สนใจ และรักในการแต่งบ้านทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด





InspiREALtion Feed

E-Commerce

Technology

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส “NocNoc” ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และไอเดียแต่งบ้านออนไลน์ พร้อมบริการทุกเรื่องบ้านที่ครบวงจรที่สุดรายแรกในไทย เรามีสินค้า Home and Living มากถึงกว่า 500,000 SKU จากผู้ขายคุณภาพกว่า 3,000 ราย และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปีนี้จะเพิ่มผู้ขายอีก 1,000 รายที่ผ่านมา NocNoc เติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังจากที่เปิดตัวมาได้เพียง 3 ปี มียอดขายรวมบนแพลตฟอร์มกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 200% และโดยเฉลี่ยมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่า 3 ล้านรายต่อเดือน ทั้งลูกค้า B2C และ B2B"ในปีนี้เราคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายสะสมในปีนี้อยู่ระดับ 10,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน จะขยายรุกหัวเมืองใหญ่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และพัทยา เป็นการไปเพิ่มสินค้าให้เกิดความหนาแน่นมากขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ช่วยลดภาระในเรื่องการขนส่งสินค้า แต่ตอบสนองให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว"นางชลลักษณ์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตขึ้นนั้นเกิดจากจุดแข็งที่แตกต่างที่เราให้ความสำคัญทั้งในด้านสินค้า Home & Living ที่ครบครันทุก Category การบริการเรื่องบ้าน (Service) ที่ครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ การจัดส่งทั่วไทยที่พร้อมให้บริการแบบ End-to-End การดูแลผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของ ผู้ซื้อ (Customer) ผู้ขาย (Seller) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสร้างเกิดความเชื่อใจที่มีต่อ NocNocประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากด้านสินค้า และบริการครบทุกเรื่องบ้านที่เราให้ความสำคัญแล้ว การทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบผ่าน Big Data ที่เราได้ทำการเก็บข้อมูลของลูกค้าบนทุกแพลตฟอร์มของ NocNoc เพื่อให้เราสามารถคาดการณ์ทั้งความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมการซื้อในอนาคตได้แล้วนำเสนอคอนเทนต์ให้ตรงกับทุก Journey ของลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล ยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ NocNoc เติบโตได้ในปี 2566 นี้ NocNoc มีเป้าหมายที่จะเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส คือเราจะเป็น Home and Living Destination ให้ลูกค้า ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่มาร์เก็ตเพลสที่นำเสนอเฉพาะสินค้า Home & Living เท่านั้น แต่เรายังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างประสบการณ์ในการแต่งบ้านในสไตล์ที่ชอบร์ ของแต่งบ้านได้ตรงใจ ผ่านช่วยให้แรงบันดาลใจในการแต่งบ้านเป็นจริงได้ รวมถึงเรามีการเปิดตัว Community ในแอปพลิเคชัน NocNoc ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมแชร์ แลกเปลี่ยนไอเดีย และประสบการณ์เรื่องบ้าน หรือรีวิวให้กลุ่มคนรักบ้านได้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและในปีนี้ NocNoc จะโฟกัสกลุ่มสินค้าเรื่องบ้านที่มีความวาไรตีในหลากหลาย Category มากขึ้น เช่น แม่และเด็ก ไลฟ์สไตล์ สัตว์เลี้ยง คาเฟ่ ร้านอาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าNocNoc for Business เพื่อเข้าถึงผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่ และการบุกตลาดตามหัวเมืองต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ และช่วยให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเราจะแบ่งสัดส่วนและโฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้ชัดขึ้น เพื่อนำเสนอสินค้าและประสบการณ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ให้มากที่สุดอีกด้วยสำหรับภาพรวมตลาดประเทศไทยปี 2566 คาดว่าจะเติบโต 10% ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่เติบโตประมาณ 20% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัดส่วนการขายออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า Home and Living ยังไม่สูงนัก ประกอบกับการฟื้นตัวของธุรกิจหลังจากช่วงโควิดถือเป็นความท้าทาย แต่เรายังคงมีโอกาสเติบโตใน Sector นี้อีกมาก ในปี 2566 เราจึงมีเป้าหมายที่จะเติบโตมากกว่า 100% โดยยังคงเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับวงการ Home and Living ให้สอดรับกับเทรนด์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชาว NocNoc มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน ทั้งในด้านการสื่อสาร การนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้า เพิ่มความหลากหลายของสินค้า สร้างประสิทธิภาพของ Supply Chain และบริการที่ลูกค้ามั่นใจเพื่อให้เราสามารถเป็นเพื่อนที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าในทุกจังหวะชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ NocNoc สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน