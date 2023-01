“เคหะสุขประชา” ผนึก “ม.เกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรยกระดับความรู้ให้ประชาชนในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

รมว.คลังได้รับรางวัล Finance Minister of the Year 2023 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับรางวัล Finance Minister of the Year 2023 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากนิตยสาร The Banker