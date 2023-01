หุ้น ALL รอดยาก / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นก็มีหลักประกันของ ALL ชุดนี้ จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายนปี 2567 ซึ่งมีคำถามว่า เมื่อครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะถูกเบี้ยวหรือไม่ เพราะเงินเพียง 10 ล้านบาท ยังไม่สามารถหามาจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้

หุ้น ALL ปิดการซื้อขายวันที่ 4 มกราคมที่ 29 สตางค์ ลดลง 5 สตางค์ มีแนวโน้มที่ราคาหุ้นจะดิ่งลงต่อหุ้นกู้ ALL มีวงเงิน 109.90 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งดอกเบี้ยทั่วไปยังต่ำ แต่ ALL ให้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 7% ซึ่งสูงมาก เพื่อจูงใจให้นักลงทุนซื้อ และมีนักลงทุนจำนวนกว่า 500 คนเข้าไปซื้อการผิดนัดชำระจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ถือว่า ALL ล้มละลายในความเชื่อถือไปแล้ว และราคาหุ้นได้สิ้นอนาคตลงด้วยALL เขาจดทะเบียนในตลาด MAI เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หลังจากนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนเป็นครั้งแรกในราคา 4.90 บาท จากพาร์ 1 บาท และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้ปรับลดพาร์เหลือ 50 สตางค์ ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นที่เสนอขายครั้งแรกจะเพิ่มเป็น 9.80 บาทปี 2564 ผลประกอบการ ALL ทรุดหนัก ขาดทุนสุทธิ 347.20 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 394.58 ล้านบาทแม้ผลประกอบการจะย่ำแย่ แต่ช่วงกลางปี 2565 ราคาหุ้นกลับถูกลากขึ้น จะขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ราคา 1.84 บาท ก่อนถูกเทขายจนราคาปรับฐานลงมาม้วนเดียวจนหลุด 30 สตางค์ผู้ถือหุ้นใหญ่ ALL คือนายธนากร ธนวริทธิ์ ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งในสัดส่วน 31.17% ของทุนจดทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 3,134 ราย ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 33.36% ของทุนจดทะเบียนจากหุ้นเก็งกำไรร้อนแรง มีนักวิเคราะห์หุ้นหลายคนเคยเชียร์ให้เล่น แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มจะเป็นหุ้นตายซาก เพราะฐานะทางการเงินมีปัญหา จนไม่อาจคาดหมายชะตากรรมของบริษัทได้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ ALL มีมติออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 359.12 ล้านหุ้น เสนอขายบุคคลในวงจำกัด โดยขายให้ บริษัท เอชลอนแคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งครั้งแรกขายจำนวน 25 ล้านหุ้น ในราคา 1 บาท ชำระเงินค่าหุ้นปลายเดือนสิงหาคม 2565ครั้งที่ 2 ขายอีกจำนวน 41.48 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 94 สตางค์ ชำระเงินค่าหุ้นต้นเดือนกันยายนครั้งที่ 3 ขายอีก 53.76 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 93 สตางค์ ชะระเงินกลางเดือนกันยายน ครั้งที่ 4 ขายให้บริษัท เอชลอนแคปปิตอลฯ อีก 63.95 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 91 สตางค์ ชำระค่าหุ้นปลายเดือนกันยายนครั้งที่ 5 ขายหุ้นเพิ่มทุนอีก 55.07 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 69 สตางค์ ชำระเงินช่วงกลางเดือนตุลาคม และครั้งที่ 6 ขายอีก 31.74 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 63 สตางค์ ชำระค่าหุ้นต้นเดือนพฤศจิกายนบริษัท เอชลอนแคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ปักหลังซื้อหุ้นเพิ่มทุน ALL โดยไม่ยอมถอย ซื้อทุกราคา รวมแล้วซื้อไปประมาณ 270 ล้านหุ้น และกลายเป็นผู้รับเละความพยายามเสริมสภาพคล่องด้วยการเพิ่มทุน ไม่บรรลุตามเป้าหมายเงินที่ระดมได้ไม่เพียงพอใช้เป็นทุนหมุนเวียน จนเกิดปัญหาฐานะทางการเงิน จนต้องเบี้ยวชำระค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ และเป็นชนวนให้เกิดการทิ้งหุ้น ALLนักลงทุนคนนอก คงไม่มีใครอยากเข้าไปแตะหุ้น ALL แต่นักลงทุนคนใน หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ปัญหาคือ จะหาทางออกจากหุ้นตัวนี้อย่างไร โดยเจ็บตัวน้อยที่สุด