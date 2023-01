ธอส.เปิดโครงการ "บ้าน ธอส.พร้อมอยู่" ตอบโจทย์คนอยากมีบ้าน รับโปรดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 24 เดือน

ธอส.เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสองคุณภาพดี พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีทุกเวลา โดยไม่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ กับ “โครงการบ้าน ธอส. พร้อมอยู่ GHB NPA ready to move-in” ตอบโจทย์คนอยากได้บ้านมือสองราคาย่อมเยา แต่คุณภาพคับแก้วเหมือนได้บ้านใหม่ โดยมีบ้านราคาต่ำสุดเพียง 956,000 บาทเท่านั้น พิเศษ! ซื้อบ้าน ธอส. พร้อมอยู่ รับสิทธิโปรโมชันสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน ทันที

“โครงการบ้าน ธอส.พร้อมอยู่ GHB NPA ready to move-in”

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง ได้เลือกซื้อบ้านมือสองคุณภาพดี และทำเลที่เหมาะสม สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาซ่อมแซม ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดทำโดยธนาคารได้คัดสรรเฉพาะบ้านมือสอง ธอส. ทำเลดี นำมาซ่อมแซมปรับปรุง (รีโนเวต) โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บ้านมีสภาพที่สวยงาม พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีเหมือนการซื้อบ้านมือหนึ่งโดยรายการทรัพย์ที่มีราคาจำหน่ายต่ำสุดเพียง 956,000 บาทเท่านั้น ได้แก่ ทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 29.41 ตารางเมตร ในโครงการเดอะเซ็นเตอร์คอนโดมิเนียม อาคาร 2 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ส่วนรายการที่น่าสนใจ เช่น ทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ ขนาดเนื้อที่ 17.40 ตารางวา ในโครงการพฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ราคาเพียง 2,200,000 บาท และทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 26.02 ตารางเมตร ในโครงการอะพูลคอนโดเขตบางนา กรุงเทพฯ รีโนเวตแล้วจำหน่ายในราคาเพียง 1,600,000 บาทเท่านั้นนอกจากนี้ ธอส. ยังเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าที่มีความประสงค์ขอรีโนเวตทรัพย์ตามความต้องการของตนเองได้อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถเลือกบ้านมือสองที่ต้องการ และแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารปรับปรุงขั้นพื้นฐานให้ เช่น ทาสีใหม่ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ (ตามที่ตกลงทำสัญญากับธนาคาร) โดยธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ก่อนส่งมอบบ้านให้ลูกค้าต่อไปและลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสอง ธอส. ใน "โครงการบ้าน ธอส. พร้อมอยู่ GHB NPA ready to move-in" ยังได้สิทธิโปรโมชันสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 24 เดือน อีกด้วย (เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage บ้านมือสอง ธอส. หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @ghbnpa