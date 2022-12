ธอส.ยกระดับ Application เป็น GHB ALL HOME รวมบ้านมือสองให้เลือกมากกว่า 10,000 รายการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง ธอส. ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ปรับโฉม Application GHBank Smart NPA เปลี่ยนชื่อเป็น GHB ALL HOME โดยมีฟังก์ชันเด่นสำหรับลูกค้าบ้านมือสอง ธอส. เช่น เลือกซื้อบ้านมือสอง ธอส. รวมไว้ในแอปมากกว่า 10,000 รายการ ทุกระดับราคาทั่วประเทศ ประมูลซื้อบ้านออนไลน์ วางเงินประกันการเข้าร่วมประมูล วางเงินประกันการซื้อทรัพย์ ชำระเงินผ่อนดาวน์ ชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ รวมถึงบริการยื่นคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อบ้านมือสอง ธอส. อีกมาก







โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด GHB ALL HOME ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป ทาง Apple Store หรือ Play Store ขณะที่ลูกค้าที่มี GHBank Smart NPA อยู่แล้วสามารถกด Update Version ทาง Apple Store หรือ Play Store สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ Facebook Fanpage บ้านมือสอง ธอส. www.ghbhomecenter.com Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME