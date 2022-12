ธอส.มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ลูกค้าผ่อนดี 48 เดือน รับ Cashback 1,000 บาท

ธอส. มอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีวินัยการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านสม่ำเสมอให้ได้รับ Cashback 1,000 บาท โดยแบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) และลูกค้าที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปัจจุบันมีสถานะบัญชีปกติ และมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 6 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) เพียงชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ติดกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพ.ย.-ธ.ค. 65 หรือ งวดเดือนธ.ค.65-ม.ค.66)

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเพื่อให้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และร่วมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า และในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2566” สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) โดยมีการชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน ให้ได้รับเงิน Cashback จำนวน 1,000 บาท ซึ่งแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 : สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนกลุ่มที่ 2 : สำหรับลูกค้าที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่ปัจจุบันมีสถานะบัญชีปกติ และมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 6 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่ 2566 จะต้องดาวน์โหลด Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ติดกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 หรือ งวดเดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566) และรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th