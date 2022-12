SINGER ซื้อหุ้นคืนเพิ่มผลตอบแทน ย้ำธุรกิจแกร่ง

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่า “ในด้านภาพรวมธุรกิจปี 2566 SINGER พร้อมเดินหน้าขยายการเติบโต รับภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ทยอยฟื้นตัว ชูความแข็งแกร่งในด้านตัวแทนขายซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุม ไม่เพียงแต่หัวเมืองใหญ่ แต่ลงลึกไปถึงระดับตำบล หมู่บ้าน และยังไม่นับรวมแผนการ Synergy กับพาร์ตเนอร์ และกลุ่มบริษัทเจมาร์ท เช่น JGS, JAYDEE, Go Power และ BRR ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตสู่เป้าหมาย ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าให้บริษัท”สำหรับการซื้อหุ้นคืนของ SINGER ในครั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 640 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 2.19% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เริ่มวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิ (EPS) และเพิ่มมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว