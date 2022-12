ไทยลงนามเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (CbCR)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในคำประกาศเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) (ความตกลง CbC MCAA) เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reports: CbCR) ให้เป็นมาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) โดยประเทศไทยจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งแรกในปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไปนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า“การรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล CbCR เป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือของ OECD ที่มุ่งเน้นการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษี และการโยกย้ายกำไร (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) จะต้องพัฒนาการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประเทศไทยโดยกรมสรรพากรในฐานะประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือดังกล่าวได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกกฎหมายกำหนดให้ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อความตามรายงานข้อมูล CbCR เริ่มแจ้งข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และได้เปิดระบบให้ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อความฯ เริ่มส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ OECD เพื่อให้ความตกลง CbC MCAA มีผลกับประเทศไทยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศภาคีครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด ๙3 ประเทศ”อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “การลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง CbC MCAAของประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสทางภาษี และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติ (MNE Group) *ให้สามารถยื่นรายงานข้อมูล CbCR ผ่านประเทศไทยได้โดยจะสิ้นสุดกำหนดเวลาส่งข้อมูลครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับข้อมูล CbCR ของรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อความยื่นรายงานผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ”หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑*กลุ่มบริษัทข้ามชาติ (Multinational enterprise: MNE) ที่มีรายได้รวมทั้งกลุ่มไม่น้อยกว่า 28,000 ล้านบาท (ไม่น้อยกว่า 750 ล้านยูโร) และเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลำดับสูงสุด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (Ultimate Parent Entity: UPE) หรือ 2. ตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลำดับสูงสุด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (Surrogate Parent Entity: SPE) หรือ 3.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทำกิจการในประเทศไทย ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด* (ตามข้อ 2(2) และข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 408)ฯ)