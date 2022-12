"ตองห้า" คริปโต ที่สุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 65 / ปัญญวิทย์ ฉัททันต์รัศมี

อันดับ 5. #RichardHeart

อันดับ 4.Alex #Mashinsky

อันดับ 3.#SuZhu and #KyleDavies

อันดับ 2.#DoKwon

อันดับ 1.Sam Bankman-Fried



อันดับ 5. #TornadoCash Sanctions

อันดับ 4.The Collapse of #Terra

อันดับ 3.The Collapse of #3AC

อันดับ 2.The #Ronin (Axie) and #Wormhole Cross-Chain Hacks



อันดับ 1. The Collapse of #FTX

บุคคล Bitcoin Bull ระดับโลกที่ ออกมากาว บิทคอยน์ ทุกวัน แม้ว่า ตัวเขาเองและบริษัทจะ มูลค่าหายไป $3.4B เพราะ BTC ราคาลง 63% YTD แต่เขาก็เป็นบุคคลน่ายกย่องที่จะ แหกความตลาดหมีได้ตลอดเวลา เรายกอันดับหนึ่งให้ว่าเป็น Ape จาก TradFi ที่เด็ดสุด!น่าจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้าง no name ใครที่รู้จักเขาแสดงว่า อินน์ในด้าน Ethereum แบบแฟนพันธุ์แท้ เพราะเขาได้สร้างช่องให้ความรู้เกี่ยวกับ ETH แบบลึกซึ้ง จาก The Daily Gwei แบบ ฟรีๆ ทุกวันบุคคลโด่งดังที่เป็นนักเทรดในตำนานในวงการคริปโต และ เป็นปากเสียงให้กับวงการคริปโต เมื่อเจอเหตุการณ์ เอ๊ะ อะไรต่างๆ แถมในปีนี้ 2022 เขายังได้บริจาคเงินมากมาย ทั้งนักสตรีมบน Twitch และ หนุนเงิน Atozy นัก YouTube ชื่อดัง ที่โดนคดีฟ้องร้องจาก BitBoyZach เป็น Crypto Detective และ เป็นบุคคลที่สร้างระเบียบ ในโลก คริปโต / บล็อกเชน ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ เขาเป็น นักสืบ anonymous on-chain ที่จะคอยสรรหา เรื่องราวที่ มีการหลอกลวง ขโมยเงินแล้วเงินไปไหน และ ธุรกิจในวงการคริปโตอะไรที่เลว เขาจะออกมาเปิดโปงให้หมด ให้โลกคริปโตเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้น!ทีมงาน Devs ผู้ทำให้ The Merge เกิดปีนี้ 2022 (ซักที) หลังจากเลื่อนประมาณ ล้านแปด รอบ ซึ่งมีดังนี้: Hsiao-Wei Wang, Parithosh Jayanthi, Marius Van Der Wijden, Ben Edgington, Tim Beiko & Danny Ryan - ได้ทำการสลับการทำงานของ #Ethereum จาก Proof of Work (PoW) ให้เป็น Proof of Stake (PoS) โดยที่เราไม่เจอ อวสาน Ethereum ล่มสลาย มีช่องโหว่ให้ถล่ม network ได้ (ถ้า bug ใหญ่เจอก็ย้อนยุคกลับไปปี 2015 เลย) ในขณะที่ มูลค่าเม็ดเงินที่หมุนใน TVL ในช่วงนั้นคือ $200 Bผู้ก่อตั้งโปรเจคที่เป็นที่ถกเถียงมาตลอด ที่ชื่อว่า HEX แถมยังชอบบวก ในวงการ Crypto Twitter อยู่เสมอ ว่าของเขาของดี! แต่ยังไงก็ตามก็เป็นบุคคลที่ ชอบอวดรวย และ รวยจริง อยู่CEO ของ Celsius ที่ดำเนินธุรกิจแบบ บริหารความเสี่ยงได้ย่ำแย่มาก ในขณะที่ทีมบริหาร และ นาย Mashinsky ได้ทำการถอนเงินออก นับล้าน $ หลายอาทิตย์ก่อน ที่จะ หยุดระงับการถอนให้กับกลุ่ม retail ที่ฝากเงินไว้... แล้วบอกว่า ถังแตกนะ!ทีม Founder แห่ง 3AC (Three Arrows Capital) ที่เป็นหนึ่งใน เหตุการณ์ตลาดคริปโตแตก แบบถล่ม ก๊อกสอง เหตุก็คือไป ใช้ Leverage Lending กู้ยืมมาค้ำเล่นสาย Degen มากเกินไป...จากสถาบันที่รวยท๊อปๆ อันดับต้นของโลก จนเจ๊งจนไม่มีตังเจ้าหนี้ ซักคนผู้ก่อตั้ง algorithmic stablecoin อย่าง UST ด้วย Terra Blockchain & เหรียญ Luna ระบบกลไก ที่เจ๋งเป้ง สุดกาว ขาขึ้น-ขึ้นสุด และ ขาลง-ลงนรก ไปเลย แม้จะใช้กลไกบริหารความเสี่ยงที่พยายามนำ Bitcoin มาแบ็คแล้ว ก็ไม่เป็นผล...By my hand $DAI will die และ แก๊ง Lunatics (ผมก็ด้วย) ที่เคยเป็นสาวกมาป้องกันเฮียอย่างเต็มที่... สุดท้ายแล้วก็เป็น ที่เป็นหนึ่งใน เหตุการณ์ตลาดคริปโตแตก แบบถล่ม ก๊อกแรกไม่ต้องเถียงกันใดๆ เดากันออกอยู่แล้ว เหตุการณ์ตลาดคริปโตแตก แบบถล่ม ก๊อกสาม แต่ อาจจะยกอันดับ ความเลวร้ายให้ที่หนึ่ง เพราะ ทั้ง ขโมยเงิน $8 B และ ทำโจรกรรมเงินระดับโลกเลย แม้ว่าจะจับตัวได้แล้ว แต่ความสะเทือนของตลาดอาจจะยังไม่จบด้วยซ้ำ...Tornado Cash เป็น protocol ที่ช่วยฟอกเงินคริปโตบน ETH Chain ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ฝั่ง Regulators จ้องมองอย่างตาเขียว เพราะทำให้ ตลาดคริปโต หมุนเงิน หนีหายไปได้ง่ายขึ้น แม้ผู้สร้างอย่าง Alexey Pertsev บอกว่าสร้างมาเพื่อ เป็นเรื่องของ privacy ของเงินทุนรายบุคคล แต่ สุดท้ายก็โดนจับเข้าคุก อยู่ดีเหตุการณ์ตลาดคริปโตแตก แบบถล่ม ก๊อกแรก ที่สูญเสียมูลค่ากว่า $60 B เพราะกลไกการทำงานของ platform ที่ก่อให้เกิด hyperinflationary death spiral สุดท้ายแล้ว algorithmic stablecoin ที่เกิดมานับสิบๆ ราย ตอนแรกที่ ทีม Lunatics ดมกาวกันว่า UST นี้ละ น่าจะเป็นตัวเดียวที่เหลือรอด...สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีแถมยังก่อให้เกิด contagion (แพร่กระจาย) ในเรื่องการล้มละลายใน DeFi และ การกู้ยืม ล้มเป็นทอดๆ ให้เกิด ก๊อกสอง ด้วย...ก๊อกสอง! เหตุการณ์ตลาดคริปโตแตก แบบถล่ม ที่เคยเป็น Titan of Industry ก็ดัน กู้ยืม แบบ ดุดันไม่เกรงใจใคร อีกทั้งไป ซื้อ GBTC ก็ยืมอีก สุดท้ายแล้ว ก็สินทรัพย์ค้ำไม่พอ โดนบังคับเทขาย ตลาดแตกกันเลย! ดึงตลาดลงไปกว่า $1 T แถมยังดึงพวกพ้องไปลงเหวด้วยกัน อย่าง Celsisus, BlockFi, & Voyager เป็นต้นจากที่เราจะอยากใช้ DeFi กันให้หวานชื่น... สุดท้ายแล้ว ช่องโหว่ของ Cross-chain bridges ก็มีมากมาย จนไม่กล้าใช้เลยทีเดียว โดนขโมย โดนแฮก กันหลายรอบ และ 2 เคสนี้ คือเคสใหญ่สุดในปี 2022... รวมแล้วเสียกว่า $1Bเหตุการณ์ตลาดคริปโตแตก แบบถล่ม ก๊อกสาม จาก SBF ที่ใช้เงินทุนลูกค้า ไปหมุน ไปเทรด ไปซื้ออสังหาฯ แบบสบายใจๆ ไปลงทุนโปรเจคดมกาว มากมาย ไปไล่ซื้อธรุกิจ จากการใช้เงินค้ำประกัน(ลม) ด้วยเหรียญ FTT อีกทั้งยังไป ซื้อเสียงนักการเมืองใน US มากมาย (แล้วบอกว่าเงินบริจาค!) เปิด 2+ บริษัทแล้ว ค้ำกันไปค้ำกันเอง ซะงั้น (FTX x Alameda Research)สุดท้ายแล้ว อย่าลืมว่า ฝากเงินไว้กับใคร... NOT YOUR KEYS, NOT YOUR COINS.ถ้า Original Article มี Top 5 Best Moments ด้วยนะ ถ้าสนใจ เม้นท์ว่า "ขอต่อ" ครับ เดี๋ยวมาแปลให้อีก ก๊อกสอง ครับ!ขอขอบคุณข้อมูลจาก #Bankless @BanklessHQและรูปภาพสรุป @_TokenHunter#EarthDeFIRE รายงานประจำปี 18/12/2022