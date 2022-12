"ตองห้า" คริปโต ที่สุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 65

5 บุคคลฮีโร่ที่ทรงอิทธิพลต่อตลาดคริปโต5.Michael #Saylor Bitcoin Bull มหาเศรษฐีกาวบิทคอยน์ ระดับโลก แม้ขาดทุนกว่า $3.4B ก็ยังไม่หยุดซื้อ4.Anthony #Sassano แฟนพันธุ์แท้ Ethereum สารานุกรมคลังความรู้แจกข้อมูลเชิงลึกแบบฟรีๆทุกวัน3.#Cobie นักเทรดในตำนานในวงการคริปโต ที่คอยออกมาเตือนและเสนอแนะมุมมองแปลกใหม่2.#ZachXBT นักแฉแห่งวงการคริปโต ที่คอยออกมาเปิดโปงเรื่องที่ไม่ชอบมาพากล 1.The Merge Devs ทีมงาน Devs ผู้ผลักดันให้เกิด The Merge สำเร็จในปี 225 วายร้ายบุคคลอันตราย 5.#RichardHeart ผู้ก่อตั้งโปรเจค HEX สายบวกที่พร้อมเปิดแบบเต็มคาราเบลในวงการCrypto Twitter4.Alex #Mashinsky CEO ของ Celsius ไม่แคร์ความเสี่ยงที่เกิดกับธุรกิจและนักลงทุน ขอตัวเองชิงรวย ก่อน3.#SuZhu and #KyleDavies ทีมผู้ก่อตั้ง 3ACใช้ Leverage Lending กู้ยืมมาค้ำเล่นจนธุรกิจล้มละลาย 2.#DoKwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra Blockchain & เหรียญ Luna ห้าวเป้งสุดกาวปรับผลตอบแทน TerraUSD จนหลุด Peg ลากลงนรก1.Sam Bankman-Fried เทพเซียนพ่อพระของวัยรุ่นคริปโต ป้ายกาวจนฉกเงินนักลงทุนจากระบบไปกว่า 8B แต่ยังอยู่บนหิ้งที่นักเทรดบางคนบูชา5 เหตุการณ์สุดสะเทือนสั่นคลอนตลาดรุนแรง5. #TornadoCash Sanctions protocol ที่ช่วยฟอกเงินคริปโตบน ETH Chain ทำตลาดปั่นป่วน4.The Collapse of #Terra ทุบตลาดคริปโตแตกในก๊อกแรก $60B ทีม Lunatics หลอนกาวว่าแข็งแกร่ง ไม่เกรงกลัวใคร สุดท้ายแตกกระเจิงยับ3.The Collapse of #3AC ทุบตลาดคริปโตแตกในก๊อกสอง สินทรัพย์ไม่พอค้ำโดนบังคับเทขาย ล้ม ละลายหายจ้อยเงินสูญจิบๆ $1T2.The #Ronin (Axie) and #Wormhole Cross-Chain Hacks ช่องโหว่ของ Cross-chain bridges บน DeFi โดนแฮกไปหลายรอบเงินหายไปกว่า $1B ทำนักลงทุนสาย ฟาร์มร้องโฮ1. The Collapse of #FTX โปรเจคดมกาวบันลือโลก ค้ำประกัน(ลม) เสกเงินในอากาศ สะกดจิตหลอนนัก ลงทุนที่มา #Bankless @BanklessHQ / รวบรวมโดย #EarthDeFIRE รายงานประจำปี 18/12/2022 / นำเสนอโดย iBit