งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ. อัดแคมเปญสุดพิเศษโค้งสุดท้ายแห่งปี พร้อมฟังสัมมนา ฟรี! ตลอดงาน วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ที่ฮอลล์ EH103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END โดยมี น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.05 น. ณ เวทีพิธีเปิดด้านหน้าฮอลล์ EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งน.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ที่วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นในวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ที่ฮอลล์ EH103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตตั้งแต่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดี“ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้เตรียมโปรโมชันสุดพิเศษส่งท้ายปีมามอบให้ประชาชนที่เข้าชมงานอย่างเต็มที่ เช่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 ดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 10.90% ต่อปี เงินฝาก Extra Bonus 56 รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up 9.99% ต่อปี สินเชื่อบ้าน 0% ต่อปี นาน 3 เดือน ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 55% อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีแรก สินเชื่อธุรกิจ SSME 1.99% ต่อปี สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต รับทองคำมูลค่า 50,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) กองทุน-ประกันลดหย่อนภาษี นอกจากนี้ ยังมีบริการเช็กเครดิตบูโร ฟรี! จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สามารถรับผลการตรวจสอบเครดิตเพื่อนำไปทำธุรกรรมภายในงานได้ทันที”โปรโมชันสินเชื่อบ้านครบวงจร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% ปีแรก อัตราดอกเบี้ยลดลง 0.25% ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100% นานสูงสุด 40 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กู้เต็ม 100% ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน ดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.75% ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทโปรโมชันทรัพย์ NPA/บ้านมือสอง : ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 55% อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย ทำเลดี ทำเลทอง ลดราคาพิเศษโปรโมชันสินเชื่อส่วนบุคคล : ธนาคารกสิกรไทย บัตรเงินด่วน เอ็กซเพรส แคช รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข. ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 4.67% ต่อปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า ผ่อนนาน 60 เดือน กลุ่มบริษัท ไอร่า สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ผ่อนชำระด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยสุดพิเศษ ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนาน 84 งวดโปรโมชันเงินฝาก/สลากออมทรัพย์ : ธนาคารออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 ดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 10.90% ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.50% ต่อปี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up สูงสุดปีที่ 12 = 9.99% ต่อปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เงินฝาก Extra Bonus 56 รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปีโปรโมชันประกัน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาท บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซัมซุงบำนาญ A90/5 บำนาญ แบบลดหย่อนได้ถึง 3 แสนบาท ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 3 เดือน บมจ.ไทยประกันชีวิต รับของที่ระลึก บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5 ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5 ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี พร้อมช่วยลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ผ่อน 0% นาน 3 เดือน รับสิทธิสมัครบัตรเครดิต SCB FIRST หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%โปรโมชันสินเชื่อเอสเอ็มอี : ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจ SSME อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขพิเศษ 1.99% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจเติบโต วงเงินสูงสุด 150% วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ เงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีในปีแรกวงเงินสูงสุด 500,000 บาท/ราย และเงินเติมทุน อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปีในปีแรก วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท/รายโปรโมชันอสังหาริมทรัพย์และสินค้าราคาพิเศษ : บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด สินเชื่อทรัพย์ค้ำ ลูกค้าใหม่ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 1 รอบบิล สินค้ามือสองคุณภาพดี หลุดจำนำ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน ส่วนลด 12% สำหรับกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ เพชร พลอย บริษัท จัซแมทช์ จำกัด แพลตฟอร์มด้านการเช่าซื้อและลงทุนในอสังหาฯ พิเศษ จองสิทธิการลงทุนภายในงานนี้ รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด โครงการ Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท Guaranteed return 5% นาน 5 ปีภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ยังจัดให้มีสัมมนาฟรี สำหรับประชาชนและนักลงทุนที่สนใจ ณ เวทีสัมมนาในฮอลล์ EH103วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. หัวข้อ "SCM พันธกิจเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต" วิทยากรโดย นายสุชาติ ธนฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ซัคเซสมอร์บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) และในเวลา 15.00-16.30 น. หัวข้อ “การเก็บเงินในทรัพย์มีค่า” วิทยากรโดย นายมนวิภา ชมจินดา (ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสาขา) และนายศุภณัฐ ธีราธรรม (ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสาขา)วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น. หัวข้อ “Thailand Next Move 2023 : The Nation Recharge” วิทยากรโดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดศักยภาพการเติบโตของตลาดทุนไทย Capital Market 2023 : Evolution of the Next Growth วิทยากรโดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน และภาคธุรกิจที่จะมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในปี 2023วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น. หัวข้อ “ทางออกธุรกิจส่งออก หลังโควิด” วิทยากรโดย ดร.จันทร์ฉาย พิทักษ์อรรณพ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกของ EXIM BANK เวลา 13.00-14.30 น. หัวข้อ “พิชิตวิกฤตตลาดหุ้น จับจังหวะลงทุนหุ้นนอกด้วย DR” วิทยากรโดย นายพีรณัฐ ยืนยงพิสิฐ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และในเวลา 15.00-16.30 น. หัวข้อ SET 2023 : ปรับฐานรอบใหญ่ vs นิวไฮ พร้อม “หุ้นโตดี” ติดพอร์ต วิทยากรโดย นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และนายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น. หัวข้อ “เศรษฐกิจแบบนี้ เล็งโอกาสผลตอบแทนดีๆ ต้อง SSF|RMF กองทุนไหน” วิทยากรโดย นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เวลา 13.00-14.30 น. หัวข้อ “ก้าวข้ามวิกฤตแบบนักลงทุนมืออาชีพ แนวโน้มการลงทุนหลังโควิด-19 Investment Property โมเดลธุรกิจมาแรง” วิทยากรโดย นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และในเวลา 15.00-16.30 น. หัวข้อ “หุ้นท็อปฟอร์ม” พร้อมเผชิญความท้าทาย 2023 วิทยากรโดย นายสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัดพร้อมใกล้ชิดกับเซเลบริตีและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เช่น พีท พล ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-14.40 น. แมน การิน ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 15.40-16.20 น. และแกงส้ม ธนทัต ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-15.40 น.สำหรับงานในครั้งนี้ยังคงจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งออฟไลน์โดยเดินทางมาใช้บริการได้ในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com “แพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo Online ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น