“MC” พบนักลงทุนในงาน OPP DAY โชว์กำไรนิวไฮรอบ 5 ปี

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC นำโดย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ปีบัญชี 2566 (1 กรกฎาคม 2565-30 กันยายน 2565) ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390% หรือ 92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 24 ล้านบาท โดยกำไรที่ทำได้ในไตรมาสแรกทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี เป็นผลมาจากกำลังซื้อที่กลับมาในช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ ร้านค้าปลีกตัวเอง และห้างสรรพสินค้าที่เป็นช่องทางหลักของบริษัทฯ ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่วนทิศทางการดำเนินธุรกิจมุ่งขยายสาขาร้าน Mc Outlet ตั้งเป้าเปิดครบ 100 สาขาในปี 2566 การจัดกิจกรรมการตลาดภายใต้แคมเปญ MY MC MY WAY ชีวิตเต็มแม็ค มุ่งมัดใจลูกค้าเดิม พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการหาโอกาสขยายการลงทุนใหม่ๆ จากกระแสเงินสดกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป