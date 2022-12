“MC” มั่นใจธุรกิจโตแกร่ง หลังไตรมาสแรกปีบัญชี 66 โตทะลุช่วงก่อนโควิด

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “MC” องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เปิดเผยในงาน Opportunity Day โดยระบุว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปีบัญชี 2566 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และจากไตรมาสแรกของปีบัญชี 2566 (1 กรกฎาคม 2565-30 กันยายน 2565) เนื่องจากเป็นช่วง High Season ที่การจับจ่ายใช้สอยคึกคักจากการเดินทางท่องเที่ยว และกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรกของปีบัญชี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390% หรือ 92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และทำสถิติสูงสุดรอบ 5 ปี ขณะที่มีรายได้การขายสินค้ารวม 759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321 ล้านบาท หรือ 73.3% เกิดจากกำลังซื้อที่กลับมาในช่องทางออฟไลน์ อันได้แก่ ร้านค้าปลีกของตนเองและห้างสรรพสินค้าที่เป็นช่องทางหลักของบริษัทฯ“ผลการดำเนินงานของ MC กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง รายได้และกำไรของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกเติบโตและกลับไปอยู่ในระดับก่อนวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวส่วนทิศทางการดำเนินงาน บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์หลักในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นคุมเข้มต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย พร้อมปรับเกมการตลาดเน้นทำ Product Mix การส่งเสริมการขายและการบริหารช่องทางการขายสินค้า เพื่อให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 64% รวมไปถึงการออกคอลเลกชันใหม่ๆ ภายใต้แคมเปญ MY MC MY WAY ชีวิตเต็มแม็ค เพื่อมุ่งมัดใจลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกใหม่ อย่างแม็ค แรบบิท คอลเลกชัน ที่จะเข้ามาสร้างสีสันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รวมไปถึงแม็ค ไบค์เกอร์ และแม็ค แคมป์ปิ้ง คอลเลกชันฮอตฮิตที่มีให้เลือกสรรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “แม็คกรุ๊ป” ได้รับรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวว่า บริษัทยังคงเดินหน้าขยายสาขา Mc Outlet เพื่อรองรับกำลังซื้อและการใช้จ่ายที่จะเกิดจากการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยมีแผนเปิด Mc Outlet ในสถานีบริการน้ำมันของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าสิ้นเดือน ธ.ค.2565 จะมีสาขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 86 สาขา จากสิ้นเดือน มิ.ย.2565 อยู่ที่ 72 สาขา โดยได้เปิดในช่วงไตรมาสแรก 4 สาขาและเปิดต่อเนื่องในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. และคาดว่าในปีบัญชี 2566 จะเปิดเกินเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะเปิดทั้งสิ้น 15 สาขาสำหรับฐานะการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 ก.ย.2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% หรือ 263 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิ.ย.2565 ที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,062 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น 116 ล้านบาท จากเดิม 1,995 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 เป็น 2,111 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ก.ย.2565 และในงวดไตรมาส 2 กระแสเงินสดจะลดลงเล็กน้อยหลังจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา