เอพี ไทยแลนด์ครองแชมป์ตลาดบ้านเดี่ยว รับรางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง สร้างสถิติใหม่สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวรับรางวัล “PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในประเภทกลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ จากผลโหวตของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่ทีมบ้านเดี่ยวเครือเอพี ไทยแลนด์ปรับตัวและนำเสนออย่างไม่หยุดนิ่ง ภายใต้ปรัชญา “บ้านที่เข้าใจชีวิต”ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตจากผู้บริโภคโดยมีนางพิมพรรณ ปรีชานนท์ (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเครือเอพี ถือครองส่วนแบ่งตลาด (Market Share) มากสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนยูนิตที่ขายได้มากสุดในตลาดบ้านเดี่ยวในเมืองและปริมณฑล (รอบปี พ.ศ.2558-2564) ควบคู่กับการเติบโตที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งในมิติยอดขายและมูลค่าการพัฒนาโครงการใหม่ในแต่ละปีล่าสุด กับการเปิดตัวแบรนด์ MODEN (โมเดน) บ้านเดี่ยวที่พัฒนาขึ้นจากกรอบความคิดใหม่ ภายใต้จุดขาย Zero - Wasted Space ที่ให้ทุกตารางนิ้วใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ซึ่ง ณ ปัจจุบันบ้านเดี่ยวเอพีมีโครงการปูพรมในทุกพื้นที่กว่า 50 โครงการ ซึ่งเป็นจำนวนโครงการที่มากพอที่จะให้ลูกค้าสามารถมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้โดยรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 นี้ เป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ และผลลัพธ์ในความมุ่งมั่นของเอพีที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาโครงการคุณภาพ เพื่อส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ให้ลูกค้าเสมอมา