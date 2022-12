มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ฯ จับมือกรุงเทพฯ-เครือข่ายพันธมิตร ร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาส "A Sathorn District Charity Christmas Tree"

มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล หรือ AWFC ภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) จับมือกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตร เดินหน้าสร้างคุณค่า ส่งต่อความสุขในเทศกาลปีใหม่ในกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาส "A Sathorn District Charity Christmas Tree" ภายใต้แนวคิดสร้างสุขด้วยวัสดุเหลือใช้ เพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการรีไซเคิล สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สอดรับเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ AWC ที่ตั้งเป้าลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 พร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมายกับตลาดเพื่อการกุศล “AWC Charity Market Around at Empire Tower” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปเก่า ได้ใหม่” และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมสอยดาวการกุศล ลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมายจากเหล่าพันธมิตร ระหว่างวันที่ 9 – 16 ธ.ค.65 ณ ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์





ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า AWC และพันธมิตรร่วมส่งความสุขในเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปีนี้ ในโครงการ GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศไทย ผ่านความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างพันธมิตรของ AWC กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ที่มารวมพลังเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่า และส่งมอบความสุขให้กับทุกคนผ่านกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาส “A Sathorn District Charity Christmas Tree”ที่ในปีนี้ ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ผ่านความร่วมมือกับคุณ “วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์” ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวัสดุรีไซเคิล มาร่วมออกแบบต้นคริสต์มาสภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างสุขด้วยวัสดุเหลือใช้” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดผ่านงานศิลปะที่ช่วยลดการสร้างขยะและภาระต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดด้วยการนำวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำเพื่อสร้างประโยชน์ใหม่ โดยนำวัสดุเหลือใช้จากการดำเนินงานของกลุ่ม TCC อาทิ ขวดพลาสติก ฝาขวด ผ้าปูที่นอน เส้นพลาสติกรัดของ และเกลียวฝาอลูมิเนียม มาเนรมิตรเป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่สวยงามตระการตา โดยเปิดให้ทุกคนสามารถร่วมชมต้นคริสต์มาสได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566พร้อมกันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมสอยดาวการกุศล เพียงสนับสนุนบัตรสอยดาว ในราคา 50 บาท (ต่อ 1 ใบ 1 สิทธิ์) เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายจากเหล่าพันธมิตร พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในกิจกรรม “AWC Charity Market Around at Empire Tower” ตลาดเพื่อการกุศลภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปเก่า ได้ใหม่” ที่รวบรวมสิ่งของบริจาคมือสองคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ และสินค้าจากพันธมิตรทางธุรกิจของ AWC มาให้เลือกสรรมากมาย ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2565 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปร่วมสมทบทุนในโครงการ “ปันฝัน” เพื่อส่งมอบทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการต่อเติมความฝันให้กับเยาวชนไทยในกรุงเทพฯ ต่อไปสำหรับโครงการ “GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2022” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านการดำเนินงานตามกรอบด้านความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้เสาหลักด้าน BETTER PLANET เพื่อโลกที่มีสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ในมิติของการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ BETTER PEOPLE เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น ในมิติของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน ที่ได้มีการดำเนินโครงการผ่าน 4 กิจกรรมหลักตลอดปีเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2566ประกอบด้วย 1) กิจกรรมตลาดเพื่อการกุศล “AWC Charity Market Around” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปเก่า ได้ใหม่” ที่รวบรวมสิ่งของบริจาคมือสองคุณภาพดีให้กลายเป็นของใหม่มีคุณค่า ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ และสินค้าจากพันธมิตรทางธุรกิจของ AWC2) กิจกรรมวิ่งการกุศลใจกลางเมือง “Empire Tower We Run” ภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลกเพื่อร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว3) กิจกรรมต้นคริสต์มาส “A Sathorn District Charity Christmas Tree” กับต้นคริสต์มาสจากวัสดุรีไซเคิลภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อร่วมปลูกฝังจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน4) โครงการ “ปันฝัน” ที่นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมต่างๆ ร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในกรุงเทพฯมูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งเป็นพันธมิตรจากบริษัทชั้นนำประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพมหานคร, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS), บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเวอเรสต์ คอนซัลแทนซี่ จํากัด, บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์จัดการกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน), บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด, บริษัท ซี. อี. เอส จำกัด, ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2022 รวมทั้งกลุ่มมูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetworldcorp-th.com หรือ Facebook และ Instagram อย่างเป็นทางการที่ AssetWorldCorporation