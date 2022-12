"บล.พาย" แนะติดตามเงินเฟ้อไทยและดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ

บทวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi แนะตลาดหุ้น Dow Jones คืนอ่อนตัวลง 1.4% หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการที่ 56.5 สูงกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 53.5 ส่งผลให้ตลาดกังวลกับการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปรับลง 3.4% รับแรงกดดันจากการปรับฐานของตลาดหุ้น Dow Jonesในคืนวันศุกร์สหรัฐฯ ได้รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ 2.63 แสนราย สูงกว่าตลาดคาดที่ 2 แสนราย พร้อมกับอัตราการว่างงานที่ 3.7% สอดคล้องกับตลาดคาดการณ์ แต่ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงขยายตัว 0.6%MoM ไส้ในของการจ้างงานพบว่าหากเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. Sector ที่มีการจ้างงานสูงขึ้นได้แก่ ก่อสร้าง ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และภาครัฐบาล ส่วน Sector อื่นๆ ส่วนใหญ่มีการจ้างงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวสะท้อนว่าแม้การจ้างงานสหรัฐฯ จะสูงกว่าตลาดคาดไว้ แต่ไส้ในยังคงดูอ่อนแอ ภายหลังจากการรายงานตัวเลขข้างต้นพบว่า Dollar Index ยังคงอ่อนค่า และทองคำกมิได้ปรับลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนความเห็นล่าสุดของ CME FED WATCH ระบุว่า น้ำหนักขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในประชุม ธ.ค. ยังคงอยู่ระดับสูงที่ 78.2% หมายความว่าตลาดมิได้ให้น้ำหนักเท่าใดนักกับตัวเลขภาคแรงงานที่สูงกว่าตลาดคาดไว้ สำหรับการประชุม OPEC+ ที่ประชุมยังคงไม่ได้เพิ่มหรือลดกำลังการผลิตแต่อย่างใด ส่วนสัปดาห์นี้ในประเทศติดตามเงินเฟ้อไทยประจำเดือน พ.ย. Bloomberg คาดที่ 5.9% 0.2%MoM หากประกาศแล้วต่ำกว่าตลาดคาดหมายไว้จะยิ่งหนุนให้เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง (บวกกับกระแสเงินทุนต่างชาติ) ส่วนต่างประเทศอย่างสหรัฐฯ จะเน้นไปที่ (1) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM) ในวันจันทร์ Bloomberg คาดที่ 53.5 (2) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี Bloomberg คาดที่ 2.3 แสนราย (3) ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ Bloomberg คาดที่ 7.2%YoY 0.2%MoM หากประกาศแล้วต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ มองเป็นบวกกับตลาดหุ้น ประเมินการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ที่ 1,600-1,650 เชิงกลยุทธ์การลงทุนคงคำแนะนำเพิ่มการถือครองเงินสดหลังจากที่ดัชนีตลาดหุ้นโลกปรับขึ้นมารับปัจจัยบวกด้านการผ่อนคลายดอกเบี้ยไปพอสมควร ขณะที่ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยช่วงถัดไปยังเป็นปัจจัยกดดัน ส่วนหุ้นแนะนำยังเน้นที่ Domestic ด้วยการฟื้นตัวของผลประกอบการที่เด่นชัด เช่น ค้าปลีก (BJC CPALL HMPRO) ธนาคารพาณิชย์ (BBL KBANK SCB TISCO TTB) สื่อสาร (ADVANC INTUCH) ท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT SPA SHR) อสังหาฯ (AP LH SPALI) โรงภาพยนตร์ (MAJOR) พร้อมแนะสะสมโรงไฟฟ้ารับกระแสดอกเบี้ยใกล้จุดสูงสุด (BGRIM GPSC)MAJOR (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 21.40 บาท) คาดว่าเรื่อง Avatar : The Way of Water ที่จะเข้าฉายวันที่ 16 ธ.ค. จะมีผู้เข้าชมมากขึ้นหลังจากภาคแรกทำเงินไปได้ 270 ล้านบาททั่วประเทศในปี 2009 ส่วนในปี 2023 คาดว่าตารางภาพยนตร์จะน่าตื่นเต้นมากกว่าปี 2022 และ 2021 เพราะเป็นภาพยนตร์ทำเงินภาคต่อเป็นส่วนมาก ที่มักดึงดูดผู้ชมได้เป็นอย่างดีTISCO (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 108.00 บาท) 1) งบดุลยืดหยุ่นดี และ 2) อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าดึงดูด สำหรับในระยะสั้นคาดว่า BBL และ TISCO จะมีกำไรสุทธิในไตรมาส 4/22 ที่โตขึ้น YoY และ QoQ เทียบกับกลุ่มโดยรวมที่คาดว่าจะโต YoY แต่ลดลง QoQ