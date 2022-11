ปปง.อายัดทรัพย์ 34 รายการ เอี่ยวหุ้น MORE

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยความคืบหน้าความเสียหายกรณีหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้แจ้งให้ทราบว่า ปปง. มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเสียหายจากกรณีหุ้น MORE ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นรวม 34 รายการ พร้อมดอกผล มีระยะเวลาภายในไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งออกไปในวันนี้นอกจากนี้ วันนี้ (21 พ.ย.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปลดเครื่องหมาย SP เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุุ้น MORE ตามปกติ หลังจากพิจารณาแล้วว่า การดำเนินการตลอด 5 วันที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อนได้ทำอย่างครบถ้วนแล้วสำหรับการปลดเครื่องหมาย SP นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนการซื้อขายหุ้น MORE ขอให้นักลงทุนใช้ข้อมูลและพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างรอบด้านก่อนจะตัดสินใจลงทุน