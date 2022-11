CMC ปิดดีลคนอยากมีบ้าน คว้าเม็ดเงินกว่า 100 ล้านบาท ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เผยว่าช่วยสร้างสีสันให้ตลาดอสังหาฯ ในช่วงปลายปีให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง จากการที่ CMC เข้าร่วมออกบูทในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มคนเดินงานมหกรรมบ้านและคอนโดเป็นกลุ่มเรียลดีมานด์ ทำให้สามารถปิดดีลทำยอดขายบ้านและคอนโดฯ รวมกันกว่า 100 ล้านบาท และรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 80 ล้านบาทในไตรมาส 4/65 ซึ่งลูกค้าของ CMC ให้ความสนใจซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านสัดส่วนอยู่ที่ 80/20โดยโครงการทำยอดขายสูงสุดของบูท CMC ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ Bangkok Horizon Lite @ สถานีเพชรเกษม 48 ราคาเริ่ม 2.19 ล้านบาท* และโครงการคอนโดมิเนียมพรีเซล Cerocco บางนา 36 แบรนด์ใหม่ตรงข้ามเซ็นทรัลบางนา ราคาเริ่ม 1.69 ล้านบาท* อีกทั้งยังสามารถ Sold Out ปิดโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ถึง 3 โครงการ ได้แก่1.Bangkok Feliz @ สถานีกรุงธนบุรี 2.Chateau In Town สุขุมวิท 62/1 และ 3.Bangkok Horizon รัชดา-ท่าพระ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ เปิดตัวครั้งแรกภายในงาน The Cuvee พระราม 3-สุขสวัสดิ์ ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าชมงานร่วมลงทะเบียนกว่า 300 รายทะลุเกินเป้าไตรมาส 4/2565 ยอดขายของ CMC เห็นแววกลับมาสดใสและคาดว่าทั้งปี 2565 บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้มากที่สุดในรอบ 2 ปี จากหลายปัจจัยเชิงบวก ทั้งเรื่องค่าแรงงานและวัสดุที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งมาตรการ LTV ที่จะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจมองหาบ้านและคอนโดฯ มากขึ้น อีกทั้ง CMC ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มุ่งหวังที่กำลังตัดสินใจซื้ออีก 150 ล้านบาทจากโครงการคอนโดฯ พร้อมอยู่ The Cuvee ติวานนท์ เพียง 50 เมตรจาก MRT แยกติวานนท์ ราคาเริ่ม 3.49 ล้านบาท* และโครงการทาวน์โฮม Kasa Deva สาทร-กัลปพฤกษ์ ราคาเริ่ม 5.19 ล้านบาท*