เปิดโผ 13 หุ้น ราคาถูก ผลตอบแทนแจ่ม

ฝ่ายวิจัย บล.เอเซียพลัส เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา SET Index ถูกปัจจัยภายนอกกดดันจนล่าสุด PBV ลดลงมาเหลือ 1.59 เท่า (ช่วงปลายปีที่แล้ว PBV 1.79 เท่า) ถือว่าภาพรวม Valuation ตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจ ขณะปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วง Recovery แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ที่ยังมีความกังวล Recession สูง ลักษณะดังกล่าวน่าจะพอมีหุ้น Deep Value ที่น่าสะสมดังนั้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันความผันผวนจากปัจจัยภายนอก และหวังผลตอบแทนในระยะกลางถึงยาวได้ โดยทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากการทดสอบหาผลตอบแทนหุ้นช่วงปี 2021 ในหุ้น Deep Value ที่มี PBV ช่วงปลายปี 2020 ต่ำ 1 และมี ROE สูงชึ้นและเป็นบวกในปี 2021 พบว่า มีหุ้นที่ผ่านเงื่อนไขทั้งสิ้น 119 บริษัท และภาพรวมให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในปี 2021 (Median) สูงถึง 57% ซึ่งสูงกว่า SET Index ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 14.4% แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา หุ้น Deep Value มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว และยังมีโอกาสชนะตลาดได้จากผลลัพธ์ดังกล่าว บวกกับปัจจุบัน SET Index ที่ย่อตัวลงมาจนมี PBV ที่เกือบจะอยู่ในระดับต่ำสุดของปี ฝ่ายวิจัยฯ จึงทำการค้นหาหุ้น Deep Value ณ ปัจจุบัน โดยผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้1. เป็นหุ้นที่มี PBV22F ย่อตัวลง และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence กับROE23F ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น2. ราคาย่อตัวจน PBV22F ต่ำหรือใกล้เคียง 1 (PBV3. แนวโน้ม ROE23F เป็นบวก และเพิ่มสูงขึ้น4. ฝ่ายวิจัยฯ แนะนำ “ซื้อ” มี UpsideCompany Recommendation Fair Value UpsideRATCH BUY 54.00 38%SC BUY 4.88 32%QH BUY 2.70 29%CPF BUY 32.00 29%STEC BUY 14.50 28%NWR BUY 0.95 27%SCB BUY 132.00 24%KBANK BUY 180.00 22%KSL BUY 4.70 19%SCC BUY 380.00 19%BBL BUY 159.00 13%KTB BUY 19.10 12%SAT BUY 21.00 7%