WARRIX เตรียมพร้อมขาย IPO 180 ล้านหุ้น เข้า mai หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต (WARRIX) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ WARRIX และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ของ WARRIX แล้ว เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสำนักงาน ถนนพระราม 9 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพและออกกำลังกาย และใช้เป็นสำนักงาน ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการและดำเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาในภูมิภาคอาเซียนนายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WARRIX เปิดเผยว่า บริษัทมีชื่อเสียงในฐานะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "วอริกซ์" (WARRIX) ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเส้นใยที่สั่งสมมายาวนานกว่า 10 ปี ในการพัฒนาเสื้อผ้ากีฬาที่มีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนและราคาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ในราคาที่เหมาะสมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวอริกซ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่1.) สินค้า Licensed Product ที่ได้รับสิทธิจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ทีมสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย รวมถึงทีมชาติฟุตบอลพม่า และสินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆ สำหรับองค์กร สถานศึกษา และกิจกรรมต่างๆ2.) สินค้า Non - Licensed Product ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย สินค้าคอลเลกชัน สินค้าคลาสสิก สินค้าทำตามคำสั่ง และสินค้าอื่นๆ พร้อมด้วยการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตที่จะมุ่งขยายกลุ่มลูกค้าจากนักกีฬาและแฟนกีฬาไปยังกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ ทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่การให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในรูปแบบคลินิกกายภาพบำบัด "Warrix Physiotherapy & Performance Studio" สำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอาชีพและบุคคลทั่วไปอย่างถูกวิธี โดยมีนักกายภาพที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แบรนด์สินค้าของวอริกซ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬา แฟนกีฬา และผู้รักสุขภาพ จากการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand awareness) ผ่านการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนในสโมสรฟุตบอล เริ่มจากลีกภูมิภาค ลีกระดับประเทศ จนถึงทีมชาติไทย และขยายไปสู่กีฬาประเภทอื่นๆ เช่น บาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยต่อยอดการเติบโตไปสู่กลุ่มสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ ในอนาคตโดยวอริกซ์เดินหน้าขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ที่กว้างขึ้น เน้นเรื่อง Active & Lifestyle เช่น การสนับสนุนงานอีเวนต์กีฬาอื่นๆ เทศกาลดนตรี อาหาร รวมไปถึงการเพิ่มสินค้าให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า ทั้งเสื้อโปโลคอลเลกชัน เสื้อกางเกงวอร์ม สปอร์ตบรา สตรีทแวร์ รองเท้าแฟชั่น กระเป๋า หมวก หน้ากากผ้ากันฝุ่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์โยคะ พร้อมเซ็นสัญญากับนักฟุตบอลสตาร์ทีมชาติไทย ตลอดจนอินฟลูเอ็นเซอร์หลากหลายวงการมาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ทั้งนี้ วอริกซ์ ตั้งเป้าหมายที่จะไปสู่การเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์แบรนด์ (Lifestyle Brand) ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และพัฒนาแบรนด์ไทยสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนา 5 ด้านหลัก ดังนี้(1) Sport ขยายไลน์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น วิ่ง เทรนนิ่ง กอล์ฟ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และรองเท้า(2) Active & Lifestyle ขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่สตรีทแวร์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในชีวิตประจำวัน เสื้อชั้นใน และผลิตภัณฑ์คัตตอน เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะเริ่มโครงการ Warrix Lifestyle @ Siam Square เพื่อยกระดับแบรนด์และผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดระดับพรีเมียม(3) Health ขยายโครงการด้านสุขภาพในรูปแบบของศูนย์สุขภาพและออกกำลังกาย หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการขยายไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ "Warrix Run Hub" และบริเวณถนนพระรามเก้า(4) Explorer ขยายฐานลูกค้าโดยนำประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬามาจัดงานอีเวนต์ต่างๆ ในหลายรูปแบบ ได้แก่ งานวิ่งอีโคเทรล (Eco-Trail) เดอะแมตช์รัน (The Match Run) ช้างศึกรัน (Changsuk Run) และการสนับสนุนงานอีเวนต์อื่นๆ เช่น เทศกาลดนตรี อาหาร เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ(5) D.Oasis บริษัทฯ ได้ริเริ่มศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่โอกาสในธุรกิจโลกเสมือนภายใต้ The Sandbox Metaverse ซึ่งเป็นการเชื่อมโลกธุรกิจบันเทิง โฆษณา การศึกษา กีฬา และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันสำหรับผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 65 บริษัทมีรายได้รวม 398.80 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 30.87% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 304.73 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 24.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.23% ปัจจัยสำคัญมาจากการที่ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ บริษัทจึงทำการสั่งสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งทำให้สามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคอลเลกชัน นอกจากนี้ ยังได้รับผลบวกจากการผ่อนคลายสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด ทำให้มีการจัดกิจกรรมในที่สาธารณะ และการจัดแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น การแข่งขันฟุตบอลภายประเทศ และการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ที่ประเทศสิงคโปร์ด้าน น.ส.นลิน วิริยะเสถียร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม มีความมั่นใจว่า WARRIX จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพเติบโตสูง ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ มีความโดดเด่นจากการขับเคลื่อนการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้าที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Sport - Health & Lifestyle แบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย