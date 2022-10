บิ๊ก ITEL เก็บหุ้นเพิ่ม 22.5 ล้านหุ้น ด้านโบรกฯ เชียร์ซื้อ

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ ITEL จำนวน 22.50 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.62 บาท รวมมูลค่า 81.45 ล้านบาท ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือหลังวันที่ทำรายการ 32,869,691 หุ้นก่อนหน้านี้ ITEL ประกาศเดินหน้าลุยหางานอย่างต่อเนื่อง ตามแผน New S-Curve ของบริษัท โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Security Analytics เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจร และธุรกิจ Tele of Everything เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผลักดันธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต โดยเฉพาะภาวะปัจจุบันที่มีความต้องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าจะเติบโตได้ก้าวกระโดด และต่อเนื่องในอีก 3-5 ปี ข้างหน้าขณะที่ วานนี้ (19 ต.ค.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรับหุ้นเพิ่มทุน ITEL ที่เกิดจากการแปลงสภาพการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 จำนวน 379,168 หุ้น เข้าทำการซื้อขายในตลาดหุ้นเป็นวันแรก ซึ่งอัตราการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญอยู่ที่ 3.30 บาทต่อหุ้นบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่า มีมุมมอง Neutral ต่อแนวโน้ม 3Q22F คาดมีกำไรสุทธิ 52 ลบ. (-18%y-y -21%q-q) ลดลงสอดคล้องกับที่เราเคยประเมินไว้ เนื่องจาก 1) คาดว่ามีผลกระทบต้นทุนธุรกิจ Data center สูงขึ้นจากค่าไฟฟ้า และธุรกิจติดตั้งโครงข่ายส่งมอบงานมี %margin ต่ำกว่าปีก่อน ทำให้ %Gross margin รวมลดลง y-y เหลือ 19.4% 2) คาดค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า ทำให้คาดว่าต้นทุนบริการรวม (+59%y-y -10%q-q) เพิ่มขึ้นกว่าการเติบโตของรายได้รวม (+46%y-y -10%q-q)แนวโน้ม 4Q22F เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิกลับมาเติบโต q-q ตามการฟื้นตัวของรายได้ธุรกิจติดตั้งโครงข่ายคาดว่าส่งมอบงานเพิ่มขึ้น และคาดว่า %Gross margin ดีขึ้น y-y และ q-q นอกจากนี้ ช่วงต้น 4Q22F น่าจะมีความชัดเจนผลประมูลและเซ็นงาน Course Online มูลค่ารวม 665 ลบ. (บริษัท+บ.ลูก) โดยผู้บริหารคาดว่าช่วงปลายปีนี้บริษัทมีโอกาสเซ็นงานเพิ่มอีก ได้แก่ งาน USO-TOT, E-budgeting, งาน CCTV ภาคใต้,ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ซึ่งจะต่อยอด Backlog ปัจจุบันของธุรกิจติดตั้งโครงข่ายที่มีมูลค่าคงเหลือราว 814 ลบ. (ไม่รวม Backlog บ.บูลโซลูชั่น)คงคำแนะนำ Buy สำหรับ ITEL (TP23F 5.70 บาท) เนื่องจาก 1) คาด 4Q22F กำไรสุทธิเติบโตสูง q-q 2) คาดปี 23F เติบโตดีขึ้นจากการเติบโตของรายได้ มี %Gross margin รวมดีขึ้นทั้ง 3 ธุรกิจหลัก และ 3) ราคาหุ้นตอบรับแนวโน้ม 3Q22F ไม่สดใสแล้วด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า คาดกำไรปกติใน 3Q65 ที่ 50 ล้านบาท (-24.8% QoQ, -21.8% YoY) โดยปรับลดประมาณการปี 2565/2566 ลง 24% และ 29% ตามลำดับ เป็นกำไรปกติปี 2565 ที่ 246 ล้านบาท (-2.1%YoY) และกำไรปกติปี 2566 ที่ 320 ล้านบาท (+30.3% YoY) ตามลำดับแต่ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ลงเป็น 4.90 บาทต่อหุ้น อิง PER 22.7x เทียบเท่าค่าเฉลี่ยในอดีตย้อนหลัง 5 ปี เชิงกลยุทธ์ ควรรอให้ผ่านงบ 3Q65 ที่คาดจะอ่อนแอ ก่อนกลับเข้าสะสมเพื่อลุ้นการฟื้นตัวในปี 2566