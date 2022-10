ศาลเตรียมสอยผู้บริหาร Three Arrows หลังล่องหนหายตาม Do Kwon

จากการเปิดเผยของ beincrypto ระบุว่า ทั้งคู่ได้ว่าจ้างผู้ชำระบัญชีเป็นรายบุคคลตั้งแต่การประชุมเสมือนจริงครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งคู่ โดยมีรายงานว่า Davies ล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงตู้นิรภัยที่มีข้อมูลรับรองการจัดเก็บคริปโตหนึ่งในผู้ชำระบัญชีที่ทำหน้าที่ในนามของ Teneo กล่าวอย่างไรก็ตาม 3AC ยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางอีกสองแห่งที่รู้จักกันดีในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ U.S. Commodities and Futures Trading Commission และ U.S. Securities and Exchange Commission ซึ่งจากข้อมูลของ Bloomberg ระบุว่าทั้งสองหน่วยงานกำลังตรวจสอบว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดหรือไม่ โดยไม่ได้ลงทะเบียนการเปิดเผยข้อมูลและบิดเบือนงบดุลทั้งนี้หากย้อนกลับไปช่วงกลางปีนี้ Three Arrows Capital ประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องอย่างหนักเมื่อ LUNA ล่มสลายลงกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไร้ค่า ซึ่ง 3AC เข้าลงทุนในเหรียญของ LUNA อย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์ ของ Terraform Labs ซึ่งการล่มสลายของ LUNA เป็นส่วนหนึ่งของการล่มสลายของระบบนิเวศ Stablecoin โดยมีการปรับแต่งอัลกอริธึมที่ผิดเพี้ยนไปจากสมดุลอุปสงค์-อุปทานที่แท้จริงซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกสูญเสียเงินไปประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่นั้นมา Luna Foundation Guard ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนเหรียญ Stablecoin ของ Terraform Labs ที่ทำการตรึงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ จนกระทั่งปัจจุบัน LFG ยังไม่ได้จ่ายชดเชยให้นักลงทุนที่เสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น