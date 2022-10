ORI โชว์ยอดขาย Q3 ทุบสถิติ หนุน 9 เดือนทะลุ 2.9 หมื่นลบ.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.65) บริษัทมียอดขายจากโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมสะสมแล้วมากกว่า 29,398 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าราว 28% คิดเป็นราว 84% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 35,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 27% และกลุ่มคอนโดมิเนียม 73% หากแบ่งตามสถานะโครงการ มีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) 48% และกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (On Construction) 52%"สถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน โครงการใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้ซึ่งมีทำเลที่ตั้งติดแนวรถไฟฟ้า รวมถึงใกล้แหล่งงาน สถาบันการศึกษา ชุมชนที่มีกำลังซื้อสูงทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ EEC ได้รับการพัฒนาคอนเซ็ปต์มาให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของ Gen Y และ Gen Z ยุคใหม่อย่างเต็มที่ เมื่อประกอบกับการเดินหน้าจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ เช่น แคมเปญภารกิจปิดดีลเดือด ส่งผลให้เรามียอดขายที่แข็งแกร่งจากทั้งฝั่งโครงการใหม่และโครงการพร้อมอยู่ โดยไตรมาส 3/2565 สามารถกวาดยอดขายได้ถึงกว่า 11,626 ล้านบาท เป็น New High ของไตรมาสนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท" นายพีระพงศ์ กล่าวทั้งนี้ แบรนด์ที่ได้รับการตอบรับดีอย่างมากในช่วง 9 เดือนแรก ได้แก่ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play) แบรนด์คอนโดมิเนียมเจาะตลาดกลุ่มคนเพิ่งเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) และกลุ่ม Gen Z และ บริกซ์ตัน (Brixton) แบรนด์คอนโดมิเนียมเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มในราคาเข้าถึงได้ (Affordable Niche) จากการผสานจุดขายโดนใจผู้บริโภค เช่น คอนเซ็ปต์ Pet Lover Condo ห้องแบบ Duo Space เพดานสูง 4.2 เมตร ส่งผลให้หลายโครงการภายใต้ 2 แบรนด์ดังกล่าวที่เปิดขายเมื่อต้นปีนี้ มียอดขายสะสม (Take up rate) มากกว่า 80%อีกทั้งยัง Sold out โครงการที่เพิ่งเปิดใหม่ในปี 2565 นี้ ไปถึง 2 โครงการภายในครึ่งปีแรก คือ โครงการโซ ออริจิ้น เกษตร (So Origin Kaset) และโครงการ บริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน (Brixton Campus Bangsaen) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสำเร็จของออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Y และ Gen Z และถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จเช่นเดียวกับแบรนด์ในระดับลักชัวรีอย่างพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อนายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ไตรมาส 4/65 นี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะกลับเข้าสู่สถานะไฮซีซันที่ใกล้เคียงช่วงก่อน COVID-19 ที่สุดในรอบหลายปี ภาพรวมตลาดจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนมากในช่วงดังกล่าว และมีการทำการตลาดกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกำลังซื้อฟื้นตัวขึ้นมาก ขณะที่ต้นทุนการพัฒนาโครงการยังไม่ปรับขึ้นมากนัก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าหลายสายมีความคืบหน้าไปมาก"ในสภาวะที่ทุกบริษัทเปิดโครงการจำนวนมาก Key Success Factor หรือปัจจัยสู่ความสำเร็จช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้จึงเป็นการเลือกบุกเซกเมนต์ ราคา และทำเลที่เหมาะสม ออริจิ้น ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยราคาจับต้องได้ ในทำเลแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และแถบ EEC ที่มีความต้องการสูง แต่ยังมีคู่แข่งไม่มากนัก ขณะเดียวกัน ทยอยเปิดโครงการในเซกเมนต์อื่นๆ ในทำเลศักยภาพสูงด้วย" นายพีระพงศ์ กล่าวทั้งนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 4/65 อีกทั้งสิ้น 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 14,950 ล้านบาท แบ่งเป็น คอนโดมิเนียม 7 โครงการ มูลค่า 8,600 ล้านบาท และบ้านจัดสรร 6 โครงการ มูลค่า 6,350 ล้านบาท เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสร้างยอดขายได้อย่างดีในช่วงโค้งสุดท้าย ส่งผลให้ยอดขายทั้งปีของบริษัททะลุ 35,000 ล้านบาท สร้างสถิติ All Time High อีกครั้งได้ตามเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้