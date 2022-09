อนันดาฯ ปลุกตลาดอสังหาฯ ปลายปี เปิดจองคอนโดฯ ออนไลน์ 3 โครงการใหม่

กล่าวว่าสำหรับ 3 โครงการใหม่ที่นำมาร่วมในการจองออนไลน์ครั้งนี้ เป็นโครงการใหม่ล่าสุด ที่ทางอนันดาฯ เตรียมโปรโมชันให้ลูกค้า ดังนี้คอนโดฯ แนวคิดใหม่ ที่อนันดาฯ ร่วมออกแบบกับ SCRATCH FIRST (The Creators of Wonderfruit) เน้น concept design เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ย่านทองหล่อ ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจและไลฟ์สไตล์ โอกาสเดียว ราคาเดียวทั้งชั้น เพียง 159,000 บาท/ตร.ม. ทุกยูนิต ราคาเริ่ม 3.99 ล้านบาท จองเริ่ม 20,000 บาทเฉพาะช่องทาง Online Booking เท่านั้น ผ่อนเริ่ม 9,900 บาท/เดือน เปิดจองออนไลน์พร้อมกันในวันที่ 10 ต.ค.65 นี้ เวลา 10.00-14.00 น.คอนโดฯ ใหม่ที่เป็น freehold บน Super Prime Location เพียง 350 เมตร จาก MRT สามย่าน และ 290 เมตร จาก BTS ศาลาแดง จำกัดเพียง 62 ยูนิต ราคาเริ่ม 7.9 ล้านบาท รับส่วนลดมากกว่าทุกช่องทาง สูงสุด 500,000 บาท เปิดจองออนไลน์พร้อมกัน10 ต.ค.นี้ เวลา 11.00-15.00 น.ราคาพิเศษเริ่มเพียง 70,000 บาทเศษ/ตร.ม. จำกัดเพียง 75 ยูนิต ราคาเริ่ม 1.69 ล้านบาท จองเริ่ม 5,000 บาท รับส่วนลดมากกว่าทุกช่องทาง สูงสุด 220,000 บาท เปิดจองออนไลน์พร้อมกันในวันที่ 11 ต.ค.65 นี้ เวลา 10.00-14.00 น.