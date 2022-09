แม็คเผยปีบัญชี 65 กำไร 486 ล้านบาท

นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานปีบัญชี 2565 (1 กรกฎาคม 2564-30 มิถุนายน 2565) ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ว่า กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 486 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 446 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นเป็น 16.5% สูงกว่าปีก่อนอยู่ที่ 13.7% อีกทั้งยังคงรักษาความสามารถการทำกำไรได้ดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับ 64.7% เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อนอยู่ที่ 59.61% ผลจากการปรับกลยุทธ์การตลาดเน้นทำ Product Mix คุมเข้มต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ส่วนทิศทางการดำเนินงานปีบัญชี 2565/2566 พร้อมเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์หลัก เช่น ขยายสาขาร้าน Mc Outlet เพิ่มอีก 15 สาขา การจัดกิจกรรมการตลาดภายใต้แคมเปญ MY MC MY WAY ชีวิตเต็มแม็ค มุ่งมัดใจลูกค้าเดิม พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการหาโอกาสขยายลงทุนใหม่ๆ จากกระแสเงินสดของบริษัทที่มี 1,995 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป