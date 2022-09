รพ.วิมุต เดินเกมรุกตลาดผู้สูงวัย เปิดตัวบริการใหม่ "ViMUT Life Link" มุ่งมั่นดูแลคนทุกกลุ่มแบบครอบคลุม

โรงพยาบาลวิมุต (ViMUT) โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ เดินเกมรุกตลาดบริการสุขภาพเต็มที่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์สู่การเป็น “โรงพยาบาลแบบองค์รวม” เพื่อมอบบริการทางการแพทย์แบบครอบคลุม พร้อมรองรับตลาดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ในยุคที่เมืองไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ด้วยการเปิดตัว ViMUT Life Link บริการแจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉินจากบ้าน ตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่ที่ทุกคนต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เสมือนมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลผู้สูงวัยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยค่าบริการเฉลี่ยเพียงเดือนละพันกว่าบาท มั่นใจได้รับความนิยมในกลุ่มคนเมืองที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

“นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิมุตยังยกระดับความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล บริษัทประกัน และสถาบันองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้วิทยาการทางการแพทย์ของเราก้าวหน้า ส่งผลถึงการพัฒนาบุคลากรที่ช่วยให้การกระจายตัวของบริการเป็นไปได้อย่างทั่วถึง” นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ กล่าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าวว่า “เราจะเร่งขยายระบบนิเวศการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของสังคมไทยที่จะมีเครือข่ายทั้งคลินิก ศูนย์กายภาพ ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้สูงวัย รวมถึงบริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Health to home) เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่และตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สถานการณ์ผู้สูงวัยที่จะมาพร้อมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมาก เราจึงมุ่งยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อจับฐานลูกค้าสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรค การบําบัด และการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี”ได้อธิบายถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงวัยที่มีความแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไปว่า “ผู้สูงวัยจะมีความถดถอยของร่างกายที่อ่อนแอตามอายุหรืออาจต้องกินยาที่ส่งผลถึงสมรรถภาพร่างกาย เช่น คนที่กินยาลดความดันอาจเกิดภาวะความดันต่ำได้ง่าย หากฉีดยาเบาหวานอาจเป็นลมได้ง่าย จึงเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว รวมถึงผู้สูงวัยบางคนอาจมีโรคประจำตัว เช่น มีโรคกระดูกพรุนแฝงอยู่ ซึ่งเพียงหกล้มนิดๆ หน่อยๆ ก็อาจถึงขั้นกระดูกหัก ต้องผ่าตัดหรือใส่เฝือกเป็นเวลานาน และถ้าเราดูตัวเลขผู้ป่วยสูงวัยที่แอดมิดจะพบว่าใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่าคนหนุ่มสาว และมีความจำเป็นต้องส่งเลือดไปตรวจหรือส่งเอกซเรย์มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า รวมทั้งโอกาสที่เมื่อกลับบ้านไปแล้วจะกลับมาด้วยอาการเดิมมีสัดส่วนสูงกว่าด้วย ฉะนั้นในฐานะของแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ป่วยสูงวัยจึงเป็นกลุ่มที่แพทย์ต้องใช้ความละเอียดในการดูแลเป็นอย่างมาก”ViMUT Life Link โซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินและได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อยกระดับความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้สูงวัยอีกขั้น โดยมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ 2 รูปแบบ ได้แก่ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฉุกเฉินในที่พักอาศัย (Home Safety) ปุ่มกดฉุกเฉินประจำบ้าน (Emergency Button) และปุ่มกดฉุกเฉินแบบพกพาในที่พักอาศัย (Help Trigger) ตัวรับสัญญาณฉุกเฉิน (SmartHome Base Unit) ในขณะเกิดเหตุผู้ป่วยสามารถกดปุ่มฉุกเฉินที่ติดตั้งภายในบ้าน เพื่อส่งสัญญาณเตือนมายังตัวรับสัญญาณฉุกเฉิน (SmartHome Base Unit) ระบบจะทำการแจ้งเหตุไปยังทีมพยาบาลฉุกเฉินซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทีมพยาบาลฉุกเฉินจะรีบติดต่อกลับเพื่อซักถามอาการอย่างเร่งด่วนเพื่อประเมินว่าผู้สูงวัยจำเป็นต้องถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาทันทีหรือไม่ หากจำเป็น ทีมรถพยาบาลจะรีบเดินทางออกไปรับตัวคนไข้ทันที ช่วยส่งตัวผู้ป่วยถึงมือแพทย์ได้อย่างฉับไวโดยไม่ต้องรอให้ลูกหลานติดต่อเรียกรถพยาบาล หรือพามาส่งเองให้เสียเวลาอุปกรณ์ปุ่มกดฉุกเฉินแบบพกพา (Anywhere Safety)นอกจากการเฝ้าระวังในที่พักอาศัย ยังมีบริการอุปกรณ์ปุ่มกดฉุกเฉินแบบพกพา (Anywhere Safety) โดยอุปกรณ์นี้สามารถจับแรงกระแทกจากการล้มโดยอัตโนมัติ หรือเลือกกดปุ่ม SOS บนอุปกรณ์เอง เพื่อให้เครื่องติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมส่งตำแหน่ง GPS ของผู้ป่วยไปยัง ViMUT Alarm Center โดยอัตโนมัติ เพื่อประสานขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในทันทีบริการ ViMUT Life Link ยังมอบบริการปรึกษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นกับแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) และบริการปรึกษาพยาบาลออนไลน์ (ViMUT Tele Nurse) เพื่อติดตามอาการและแนะนำการดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านทาง ViMUT Application ผู้ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการพยาบาลเยี่ยมบ้าน (Home Visit) เพื่อดูแลการติดตั้งอุปกรณ์และให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง โดยสามารถเลือกบริการ ViMUT Life Link ได้จากหลายแพกเกจทั้งแบบ Silver, Gold และ Platinum อัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียงเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ViMUT Alarm Center โทร.08-0065-1707“นโยบายของโรงพยาบาลวิมุตมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานพยาบาลผู้ให้บริการในระดับสากล ครอบคลุมการรักษาสุขภาพทุกด้านด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีแผนรองรับคนไข้และขยายฐานลูกค้า โดยเร่งปรับแผนเพิ่มแผนกรักษาโรคเฉพาะทาง แพกเกจตรวจสุขภาพต่างๆ และการเพิ่มศักยภาพของแพทย์ ล่ามภาษา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับลูกค้าต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลจะเน้นคุณภาพ ความชำนาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน” นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าว