ศุภาลัยลุยตลาดมิกซ์โปรดักต์ เปิดตัว “พรีโม่ เกาะลำพู” ครั้งแรก! ส่งบ้านแบบใหม่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

บมจ.ศุภาลัย ปูพรมอสังหาฯ แนวราบจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อเนื่อง ขยายมิกซ์โปรดักต์ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม บนทำเลศักยภาพเชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองใกล้เกาะลำพู ส่งโครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ เกาะลำพู” เปิดตัวบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดฟังก์ชันใหม่แห่งแรก เจาะกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ สัมผัสความเป็นส่วนตัวในสังคมคุณภาพเพียง 69 ครอบครัว Pre-Sale 24-25 ก.ย.นี้ ราคาพิเศษเฉพาะวันงาน เริ่ม 1.99 ล้านบาท เป็นเจ้าของก่อนใคร พร้อมสิทธิพิเศษมากมายภายในงาน





บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้เป็นบ้านหลังโปรด เพื่อเติมเต็มทุกความสุขและการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติรายล้อม กับโครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ เกาะลำพู” ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท สร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบที่อยู่อาศัย Be Your Best Self in a Place You Can Truly Call Yours “เป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุด กับสถานที่โปรดที่คุณวางใจ” ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์น ที่มีให้เลือกถึง 5 แบบ 5 สไตล์ หลากหลายฟังก์ชันที่ออกแบบมาอย่างลงตัวรองรับการใช้ชีวิตทุกเจเนอเรชัน มอบที่สุดของความเป็นส่วนตัวเพียง 69 ครอบครัว

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาฯ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้า บริษัทฯ ได้มีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ามานานกว่า 10 ปี ล่าสุด เตรียมพัฒนาโครงการแนวราบเพิ่มอีก 1 โครงการ เป็นโครงการลำดับที่ 6 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แบรนด์ “พรีโม่” เจาะลูกค้าเรียลดีมานด์ครอบครัวรุ่นใหม่และครอบครัวขยาย โดยสร้างสรรค์แบบบ้านและฟังก์ชันใหม่แห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยจุดเด่นโครงการ ที่มีบ้านครบทุกประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม เน้นพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชันที่มากกว่า สัมผัสความน่าอยู่และเป็นส่วนตัว บนทำเลที่เดินทางสะดวก ราคาที่จับต้องได้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ลูกค้าเลือกสรรพิเศษ! กับบ้านแบบใหม่ครั้งเเรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี “บ้านเดี่ยว แบบศุภนลิน” ด้วยความกว้างของทุกพื้นที่ใช้สอยในบ้าน Master Bedroom เชื่อมต่อสู่ระเบียง และห้องโถงรับแขกขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 133 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ“บ้านแฝด” ด้วยการดีไซน์แบบบ้านแฝดให้มีฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยว รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ มาพร้อมส่วนรับแขกและส่วนทานอาหารเชื่อมต่อกัน ห้องครัวพร้อมประตูกั้นเป็นสัดส่วน พื้นที่ใช้สอย 128 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ“ทาวน์โฮม” หน้ากว้างถึง 5 เมตร ให้ความรู้สึกโล่งโปร่ง คุ้มค่ากว่ากับฟังก์ชันที่ลงตัว และใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกพื้นที่ พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ เติมเต็มทุกความสุขและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สูดอากาศได้เต็มปอดด้วยสวนส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อม Playzone มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV และเข้าออกด้วยระบบ Easy Passปักหมุดทำเลศักยภาพบนถนนเลียบแม่น้ำตาปี เชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี ใกล้เกาะลำพู สามารถเข้าออกได้ทั้งถนนบางใบไม้ และทางลัดออกสู่ถนนเลี่ยงเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โฮมโปร Index Living Mall รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.กรุงเทพ สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.เทพมิตรศึกษา ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และสวนสาธารณะเกาะลำพูสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง ท่ามกลางธรรมชาติรายล้อม พร้อมเปิดบ้านให้คุณเป็นเจ้าของก่อนใคร ภายในงาน Pre-Sale วันที่ 24-25 กันยายนนี้ ณ Sales Gallery พบโปรโมชันพิเศษ 2 วันเท่านั้น!! ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น ขนาด 3 ห้องนอน ราคาพิเศษเริ่ม 1.99 ล้านบาท จัดเต็มของแถมหลายรายการ ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนอง ค่าส่วนกลาง 1 ปี แอร์ทุกห้องนอน ปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ จัดสวนสวย มุ้งลวดหน้าต่างไฟเบอร์ทั้งหลัง ระบบกำจัดปลวก และส่วนลดเพิ่มพิเศษ* (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)