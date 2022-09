TOP ยอดจองหุ้นเพิ่มทุนล้น เคาะราคาขาย 53.50 บาท/หุ้น พร้อมเทรด 30 ก.ย.นี้

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TOP ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งและมีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตครั้งใหม่ตามแนวทาง New Round of Growth เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวสู่ผู้นำด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดย TOP กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 53.50 บาทต่อหุ้น และเตรียมนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 กันยายน 2565นายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ณ ช่วงราคา 52-54 บาทต่อหุ้น พบว่านักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรได้มากกว่า 14 เท่า ประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนรายย่อยที่ตอบรับร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างคึกคักทั้งนี้ TOP ได้พิจารณาราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 53.50 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาพื้นฐานและราคาหลักทรัพย์ของไทยออยล์ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง ความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม รวมถึงความเหมาะสมของราคาจองซื้อ ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายนี้ เป็นระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้าร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนไทยออยล์ในครั้งนี้นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 192,307,693 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Shares) จำนวน 22,645,578 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดย TOP จะพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และแผนการปรับโครงสร้างเงินทุน อีกทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 80.6% ของมูลค่าระดมทุนทั้งหมด (ในกรณีที่ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน)ทั้งนี้ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาจองซื้อหุ้นที่ 54.0 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคา 53.50 บาทต่อหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำการจองซื้อ และจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภท