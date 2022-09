ITEL แจ้งใช้สิทธิวอร์แรนต์

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม แจ้ง ITEL-W3 ควงคู่ ITEL-W4 พร้อมใช้สิทธิแปลงสภาพ 23-29 ก.ย.นี้ ด้านโบรกฯ ให้เป้าสูงสุดที่ 6.80 บาท

ITEL หรือบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกำหนดการใช้สิทธิ ITEL-W3 และ ITEL-W4 โดยสามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 ก.ย.65 นี้ รองรับโอกาสการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ด้านนักวิเคราะห์ 2 โบรกฯ ชั้นนำมอง ITEL ยังมีสตอรี่น่าติดตามในช่วงครึ่งปีหลังนี้ หลังธุรกิจ Data Center ETIX Bangkok#1 เฟส 2 ไปได้สวย ให้เป้าหมายราคาสูงสุดที่ 6.80 บาทนายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEL เปิดเผยรายละเอียดของการใช้สิทธิ ITEL-W3 และ ITEL-W4 มีกำหนดการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ ได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน 2565 และกำหนดวันใช้สิทธิ 30 กันยายน 2565 นี้ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามกลยุทธ์ The New S-Curve สร้างธุรกิจโตระยะยาว ให้มีความมั่นคงด้านโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จากนโยบายของบริษัทที่เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งสำหรับขยายการดำเนินงานในอนาคตโดย ITEL-W3 มีวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 14 เม.ย.2566 ITEL-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3.30 บาทต่อหุ้น ด้าน ITEL-W4 มีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย.2565 นี้ และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 10 ก.ค.2567 โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 11.50 บาทต่อหุ้นด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)) ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ ITEL เรามีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจติดตั้งโครงข่าย ประเมินภาพรวมครึ่งปีหลัง 2565 นี้ ITEL ยังได้รับประโยชน์จากงานที่เป็น High Potential Projects อยู่ราว 1.1 พันล้านบาท และคาดมีงานใหม่ๆ ออกมาเพิ่มเติมราว 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ราว 3,100 ล้านบาท เตรียมทยอยรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ราว 1,300 ล้านบาท อีกทั้ง ITEL ยังได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ยุค Digital ในระยะยาวอีกด้วย แนะนำ “ซื้อ” ในราคาเป้าหมายที่ 6.80 บาท อิง DCF (WACC 6.6% TG 3.0%)ในขณะที่ บล.บัวหลวง ได้ออกบทวิเคราะห์ มอง ITEL ในครึ่งปีหลังยังเติบโตแข็งแกร่ง โดยรายได้จากธุรกิจ Data Center ETIX Bangkok#1 เฟส 2 มีลูกค้าใช้งานไปแล้วกว่า 66% และมีแผนขยายเฟส 3-4 รวมถึง ETIX Bangkok #2 เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลงานไตรมาส 3/65 กำไรจะยังคงเติบโตได้ YoY และ QoQ จากส่วนของ Recurring income ที่เพิ่มขึ้นและจากงานโครงการ New S-Curve อื่นๆ เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2565 ที่ 5.60 บาท