บัวหลวงผนึกเอไอเอเปิดตัวยูนิตลิงค์เล็งเจาะกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ

เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับเอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรหลักด้านประกันชีวิต ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) รูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “Be Together Save+ Linked” เพื่อให้ลูกค้ากำหนดเป้าหมายทางการเงินได้ด้วยตนเอง พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่แนวโน้มเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความยืดหยุ่นหากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนเป้าหมายทางการเงินการลงทุนด้วยตนเองในอนาคต มีโบนัสเพิ่มเงินออมให้สูงถึง 12% ของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก เมื่อชำระเบี้ยประกันครบตามกำหนด ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินออมให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ลูกค้ายังได้รับความคุ้มครองชีวิตในรูปแบบที่ต้องการ โดยถูกออกแบบให้จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี ช่วยให้วางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สามารถได้รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี พร้อมกับซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุได้อีกด้วย“ธนาคารให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการในทุกช่วงวัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด Lifetime Protection Partnership หรือการเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมจะดูแลและส่งมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการประกันชีวิตให้ลูกค้า ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต ด้วย “Be Together Save+ Linked” โดยสามารถตอบโจทย์ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เคยทำประกันชีวิตอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นได้ด้วยตัวเอง และกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจเรื่องการลงทุนแต่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยจากความคุ้มครองชีวิต” น.ส.พรพิมล กล่าวนอกจากนี้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นฐานลูกค้าธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางธนาคารกรุงเทพ และเอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาตัดสินใจเลือกออมเงินและลงทุนผ่าน “Be Together Save+ Linked” โดยล่าสุดได้จัดงานเสวนาสำหรับลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ ในหัวข้อ “The Exclusive Life Journey - วางแผนการเงินสู่ความมั่นคงในแบบของคุณ” เพื่อนำเสนอประสบการณ์ด้านประกันชีวิตและการเงิน รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้ามีทางเลือกการวางแผนทางการเงินที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างยั่งยืน พร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ถ่ายทอดเรื่องราวการวางแผนชีวิต การเงิน และการลงทุน ให้ทุกเป้าหมายที่ออกแบบเป็นไปได้ โดยมี บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ นักแสดงมากความสามารถมานำแสดง พร้อมกับแชร์วิธีคิดและแนวทางออกแบบการเงินการลงทุนในสไตล์ตนเองกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Be Together Save+ Linked เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความสนใจในด้านการลงทุนและมองหาความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกัน โดยมีจุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยคือ 8 ปี พร้อมรับความคุ้มครองระหว่างทางสูงสุดถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ได้รับโบนัสเพิ่มเงินออม 12% ของค่าเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก 1 ครั้ง โดยกรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 8 ปีกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบทุกงวด สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายการออมในรูปแบบประกันชีวิตและการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง 8 ปี เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวด และไม่เคยถอนเงิน หรือลดเบี้ยประกันภัยหลักเมื่อมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ถึงตามที่วางแผนไว้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะถอนเงินจากกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามแผนที่ตั้งใจไว้ หรือถือกรมธรรม์ต่อ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต