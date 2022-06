มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2022 อัดโปรฯ แรงเพียบ

งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 Money Expo Hatyai 2022 แบงก์/นอนแบงก์/ประกัน/บล./บลจ. ขนทัพโปรโมชั่นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ พร้อมฟังสัมมนา “เคาะซื้อหุ้นสุดแกร่งไตรมาส 3” - “รู้ทันภัยการเงิน” วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น 1 และหาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่





นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 Money Expo Hatyai 2022 ที่จัดขึ้นวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น 1 และหาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุน เป็นต้นนางสาวภาคนีกล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับลูกค้าประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี, ทรัพย์ NPA ราคาลดสูงสุด 40%, สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปีแรก, เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี, สินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี, สินเชื่อเงินสด ยังมีรถใช้ อัตราดอกเบี้ย พิเศษ 0.58% ต่อเดือน, สลากออมทรัพย์ ชุดขาลเพิ่มพูน ลุ้นรับรางวัลมูลค่า 2 ล้านบาท เป็นต้นโดยสามารถทำธุรกรรมได้ทั้ง Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใด ก็สามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ เคาะซื้อ “หุ้นสุดแกร่ง” ไตรมาส 3 และ รู้ทันภัยการเงิน โดยสามารถรับชมได้ในรูปแบบ Live สด ทางแฟนเพจ Money Expo, Money&Banking Channel และการเงินธนาคาร ทั้งนี้ ภายในงานมีมาตรการป้องกันและการบริการด้านสาธารณสุข จึงมั่นใจได้ว่าผู้ร่วมชมงานในครั้งนี้จะปลอดภัยจากโควิด-19 และได้รับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.750 % นาน 1 ปีแรก (วิชาชีพเฉพาะ/MOU) สินเชื่อเพื่อธุรกิจ GSB D-vers ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2 ต่ำสุด 3.99% วงเงินกู้ 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี เดือน ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ประกันชีวิต ชีวิต สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาทธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทรัพย์ NPA ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME วงเกินเงินกู้สูงสุด 12 ล้าน ผ่อนแสนละ 1,400 บาทต่อเดือน นานสูงสุด 10 ปี ประสบการณ์ธุรกิจน้อย 6 เดือน ก็กู้ได้ เปิดบัญชีใหม่ K-eSaveing ผ่าน K Plus อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี บัตรเงินด่วน เอ็กซเพรส แคช รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบัวหลวงพูนผล อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR-0.75% พิเศษ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อจองสิทธิภายในงานธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 60 เดือนธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน ดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.99% สินเชื่อ My Car My Cash อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.75% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 1 ปี สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี บ้านมือสองหรือทรัพย์ NPA ลดพิเศษสูงสุด 40% ผ่อนดาวน์ 0% ต่อปี นานสูงสุด 48 เดือน สลากออมทรัพย์ ชุด ขายเพิ่มพูน หน่วยละ 1,000 บาท ลุ้นรางวัลที่1 มูลค่า 2 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุด ต่อเงิน ต่อทอง หน่วยละ10,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุด เกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท ลุ้นรางวัลที่1 มูลค่า 1 ล้านบาทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) : สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก สินเชื่อ EXIM Logistics อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ในปีแรก วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย : สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.39% สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ เปลี่ยนบ้าน เป็นเงินก้อน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44% เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส (Speed D+) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9% นาน 12 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ Re-Start เพื่อเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อ 3D ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปีบมจ.ไทยประกันชีวิต : รับฟรี บัตรสมาชิก M Generation และของที่ระลึกจากไทยประกันชีวิตบมจ.กรุงเทพประกันภัย : ประกันภัย ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือนบมจ.เอสจี แคปปิตอล : สินเชื่อเงินสด ยังมีรถใช้ อัตราดอกเบี้ย 0.58% ต่อเดือน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท