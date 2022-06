เปิดงาน Home-Loan-NPA Grand Sale แบงก์-เอเอ็มซี อัดโปรแรง เร่งระบายสต๊อก NPA

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เดินหน้าจัดงาน Home-Loan-NPA Grand Sale 2022 ระดมทรัพย์มือสองจากธนาคาร - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ขายผ่าน 2 ช่องทาง ทั้ง Online-Onsite พร้อมอัดโปรแรง ลด แจก แถม และสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ หวังเร่งระบาย NPA ค้างสต๊อกกว่า 1.3 แสนล้าน เปิดให้เข้าชมงานผ่าน 3D Virtual Exhibition ได้แล้ววันนี้

“ในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อ NPA จากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีประเภททรัพย์ให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ อพาร์ตเมนต์ อาคารสำนักงาน โรงงาน และที่ดินเปล่า ในต้นทุนเดิม ในขณะที่ราคาบ้านใหม่มีการปรับราคาขึ้นไป 5-10% จากต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้นจึงยิ่งทำให้ NPA มีราคาที่ถูกกว่าบ้านใหม่ไม่ต่ำกว่า 20-30%” นายกิตติกล่าว



บ้านเดี่ยว

การที่ราคาบ้านใหม่มีทิศทางที่จะปรับตัวสูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและภาวะเงินเฟ้อ จึงอาจทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหันมาพิจารณาซื้อบ้านมือสองมากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าได้ทำเลที่ดี และยังได้รับการลดค่ารรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองอีกด้วย ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าในปี 2565 เป็นปีที่บ้านมือสองได้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวขึ้น

ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า สมาคมฯได้จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset: NPA) ของธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือเอเอ็มซี ภายใต้ชื่องาน “Home-Loan-NPA Grand Sale 2022” ซึ่งเป็นงานแสดงทรัพย์สินรอการขายจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่นำมาเสนอขายร่วมกันทำให้มีอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย บนทำเลที่ดีที่สุด สินเชื่อที่ดีที่สุด และเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อเพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนสำหรับการจัดงานในปีนี้จะเป็นครั้งแรกของการจัดงานในรูปแบบ Hybrid เพื่อขยายฐานผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯจะจัดงาน Onsite ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ที่ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี ในขณะเดียวกันได้มีการจัดงาน Online ในรูปแบบ 3D Virtual Exhibition ผ่านเว็บไซต์ https://www.cn-ves.com/npa2022/Exhibitions/Virtual_Exhibition_Hall/3D/ เริ่มตั้งแต่วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565ประกอบกับ ทางการกำลังจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลานี้จึงยังได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูก โดยเฉพาะ NPA ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของธนาคารและสถาบันการเงินจึงมีเงื่อนไขสินเชื่อที่จูงใจ นอกจากนี้ ภาครัฐยังสนับสนุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสองในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% จนถึงสิ้นปี 2565 ทำให้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ NPAนายกิตติ กล่าวอีกว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดสะสมของ NPA ปรับตัวสูงขึ้น โดยตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ธนาคารพาณิชย์มียอด NPA คงค้างรวมกันมูลค่า 135,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มียอด NPA คงค้างรวมกันมูลค่า 92,800 ล้านบาท ธนาคารและสถาบันการเงินจึงร่วมกันทำโปรโมชั่นในราคาพิเศษสุดสำหรับงานนี้อย่างไรก็ตาม หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับคืนมา พร้อมกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาการฟื้นตัวที่ชัดเจน ประกอบกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่มากขึ้น การจัดงานบ้านมือสองของสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของราคาและทำเลที่ต้องการด้านผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ รักษาการอํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมไปถึงบ้านมือสองได้ทำให้บรรยากาศของตลาดบ้านมือสองมีการขยายตัวด้านอุปทานในตลาดมากขึ้นกว่าปีก่อนด้วย โดยเห็นได้จากที่จำนวนหน่วยและมูลค่าของบ้านมือสองในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีการขยายตัวขึ้น 20.2% และ 25.1% ตามลำดับทั้งนี้มีจำนวนเสนอขายในตลาดบ้านมือสองมากที่สุด รองลงมาคือ ห้องชุด และทาวเฮ้าส์ โดยจะเห็นได้ว่าบ้านมือสองส่วนใหญ่มีการเสนอขายในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดหลัก คือ ชลบุรี เชียงใหม่ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และนครราชสีมา สำหรับในกรุงเทพมหานครมีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด 54,627 หน่วย หรือคิดเป็น 39.6% ของทั้งประเทศ และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 581,059 ล้านบาท หรือคิดเป็น 61.9% ของทั้งประเทศขณะที่อุปสงค์ก็มีการขยายตัวสะท้อนผ่านการโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านมือสอง โดยพบว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 49,227 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 96,296 ล้านบาท มีการขยายตัวของจำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เท่ากับ 4.0% และ 5.9% ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 61.5% และ 44.7% ของการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับบ้านมือสองราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 80% แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ต้องการหาซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท จะต้องมองไปที่ตลาดบ้านมือสองมากกว่าบ้านใหม่ เพราะแทบไม่มีอุปทานบ้านใหม่รองรับ ขณะที่บ้านมือสองระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นระดับราคาที่มีการขยายตัวของการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด เนื่องจากบ้านใหม่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาทที่มีการผลิตมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้กลับมาเป็นบ้านมือสองในปัจจุบันนอกจากนี้ด้านเลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่สมาคมฯปรับรูปแบบการจัดงาน โดยจะเป็นการจัดงานแบบ Hybrid ที่มีทั้งการจัดงาน Onsite และ Online 3 D Virtual Exhibition เป็นการออกแบบบูธเสมือนจริง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิดอีกประการหนึ่งด้วยสำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้ สมาคมฯได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันการเงินต่างๆ ในการนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำและวงเงินให้กู้สูง 100% เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ขณะที่สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ยังได้นำ NPA ที่มีความหลากหลายในทุกทำเล ทุกระดับราคา มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตามความต้องการนอกจากนี้ สำหรับผู้ที่จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ สถาบันการเงินต่างๆ ได้จัดเตรียมเงื่อนไขพิเศษให้กับลูกค้า โดยเฉพาะสิทธิพิเศษในการเลือกโปรโมชั่นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลดราคาพิเศษ หรือการลดค่าธรรมเนียม หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงแคมเปญการตลาด One Price ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมไว้รองรับลูกค้าทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online โดยใช้ช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้าแต่ละรายยกตัวอย่างเช่น ธนาคารออมสิน นำเสนอทรัพย์เด่น ราคาดี น่าลงทุน พร้อมลดราคา NPA สุงสุด 35% ธนาคารกรุงเทพ เสนอทรัพย์พร้อมขายในราคาลดสูงสุด 20% พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บ้านมือสองธนาคารกสิกรไทย One Price ราคาเดียว 1.99 ล้านบาท ฟรีโอนสูงสุด 300,000 บาท พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) ซื้อบ้าน SAM รับเพิ่ม ฟรีค่าโอน 2% ฟรี Voucher สูงสุด 40,000 บาท ลูกค้าเก่า ได้รับ Voucher สูงสุด 100,000 บาท เป็นต้นนอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการนวัตกรรมทางการเงินระบบประมาณราคาอัตโนมัติ (Bestimate) ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วและการนำ Big Data-Technology และ Fintech-Digital Marketing กับพื้นที่การแสดงสินค้าในรูปแบบ Online “3D Virtual Exhibition” ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้แบบรายบุคคล และ Realtime มาให้บริการแก่ผู้สนใจอสังหาริมทรัพย์มือสอง.