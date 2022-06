SENA ผนึก LEO พันธมิตรโลจิสติกส์ชั้นนำ ต่อยอดบิสิเนสแวร์เฮาส์ครบวงจร

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจในอินดัสทรีอสังหาฯ มากว่า 40 ปี พัฒนาโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงมาอย่างต่อเนื่องและเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่นำโซลาร์ติดตั้งใช้ในโครงการหมู่บ้านรายแรกของเมืองไทย สำหรับในปี 65 ทางเสนาวางแผนการดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ “SENA Next” มิติใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในสามแกนหลักได้ให้ความสำคัญกับ Next ERA : เฟ้นหาพันธมิตร (Partnership) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ (New Business) โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ในเครือภายใต้ชื่อ บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจหลักให้บริการเช่าคลังสินค้า (WAREHOUSE) และธุรกิจพื้นที่ห้องเก็บของให้เช่า(Self Storage) พร้อมช่วยบริหารจัดการแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจให้กับลูกค้าโดยล่าสุด บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือของเสนา ได้ร่วมมือเป็น Strategic Partner กับบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO โดยทั้ง 2 บริษัทได้นำความชำนาญและจุดแข็งมาเสริมให้ธุรกิจบริการเช่าคลังสินค้าให้เติบโตขึ้น โดยทางเสนาซึ่งเป็นบริษัทอสังหาฯ ที่มีความชำนาญในการหาที่ดินมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจและด้านการก่อสร้าง ขณะที่ทางบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ได้นำประสบการณ์ที่เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลก (End-to-End Global Logistics Service Provider) มายาวนานกว่า 32 ปี สามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถบรรทุก บริการบริหารคลังสินค้าหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาช่วยสนับสนุนการหาลูกค้าเช่าคลังสินค้า รวมถึงธุรกิจพื้นที่ห้องเก็บของให้เช่า (Self Storage) โดยจะเริ่มพัฒนาสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ เจริญนคร 16 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งคนไทยและต่างประเทศที่มีความต้องการ Self Storage อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัทอยู่ระหว่างการมองหาทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับธุรกิจบริการเช่าคลังสินค้า โดยเน้นทำเลใกล้การขนส่งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ และในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยและต่างประเทศที่มีความสนใจเช่าคลังสินค้าด้านนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การร่วมมือกับ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดในส่วนของการให้บริการด้านคลังสินค้าและธุรกิจพื้นที่ห้องเก็บของให้เช่า (Self Storage) ให้มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถขยายฐานลูกค้าและพื้นที่ในการให้บริการได้มากขึ้น อีกทั้งการที่ทั้ง 2 องค์กร เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโลจิสติกส์ จึงเป็นการร่วมมือที่เหมาะสมและสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี มั่นใจว่าจะสามารถต่อยอดและนำพาธุรกิจคลังสินค้าและธุรกิจพื้นที่ห้องเก็บของให้เช่า(Self Storage) ให้ก้าวต่อไปอย่างรวดเร็ว แข็งแกร่งและยั่งยืน