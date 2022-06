เริ่มแล้วกับกิจกรรม “Home Makeover Reality” ปรับบ้าน เปลี่ยนชีวิต พิชิตของรางวัลกว่า 200,000 บาท

โฮมโปร

ชวนสมาชิกนักปรับบ้านมาร่วมอัพเดทบ้านสวยให้โลกเห็น พร้อมลุ้นรางวัลจัดเต็มได้ง่าย ๆ แค่กดโพสต์ กับกิจกรรม “Home Makeover Reality” อีเว้นท์สุดพิเศษ ‘เฉพาะลูกค้าผู้ใช้บริการปรับปรุงบ้านกับโฮมโปร’ ประกวดภาพถ่าย บรรยายความประทับใจ และติดแฮชแท็ก #HomeServiceReality ลุ้นของรางวัลทุกเดือนรวม 7 เดือนเต็ม พร้อมรับสิทธิ์เข้าชิงรางวัลใหญ่ท้ายปี พิชิตของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 201,840 บาท !! เริ่มแล้วตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 นี้ กติกาง่าย ๆ เพียง ‘ใช้บริการปรับปรุงบ้านกับโฮมโปร’ แล้วมา...-กดไลค์ (Like) Facebook Fanpage: Home Service By HomePro-โพสต์ภาพถ่ายปรับปรุงบ้านในเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งชื่อภาพ พร้อมใส่แฮชแท็ก # HomeServiceReality และเปิดการเข้าถึงเป็นสาธารณะ (Public) โดยโฮมโปรจะรวบรวมผลงานทุกเดือนขึ้นไปโพสต์บนเพจ Home Service By HomePro-สำหรับโพสต์ที่โดนใจประจำเดือน จะตัดสินจากภาพถ่ายที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละเดือน รับเลยคูปองส่วนลด HomePro Voucher มูลค่า 3,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการจากโฮมโปรมาปรับบ้านเปลี่ยนชีวิต พิชิตของรางวัลกว่าสองแสนบาท !! ร่วมสนุกโพสต์ภาพประกวดได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 นี้ ประกาศผลรางวัลใหญ่ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565อ่านกติกาเงื่อนไขการประกวดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3niWJNv