“Angel Baby Filter” กิจกรรมสนุก ลุ้นรับแพกเกจห้องพัก เกาะช้าง 2 คืน

Universal Music Thailand” ชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘Angel Baby Filter’ ลุ้นรับ Package ห้องพัก Cottage Suite Seafrontพา Angel Baby ของคุณไปดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิลที่ Saffron On The Sea เกาะช้างจำนวน 2 คืน + อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 8,000 บาทเพียงทำตามกติกาง่ายๆ ดังนี้:- โพสต์ IG Story หรือ IG Reels กับ เพื่อน 1 คน โดยใช้ IG Filter “Angel Baby Filter” by universalmusicth >> https://UmusicTH.lnk.to/AngelBabyFilterFP- พร้อม tag @universalmusicTH @saffrononthesea #AngelBabyTHสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2022 – 6 กรกฎาคม 2022 โดยทางค่ายจะประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 ทาง Facebook Page “Universal Music Thailand”คลิกลิงก์เพื่อร่วมสนุกแคมเปญที่นี่: https://www.facebook.com/watch/?v=395144492663770คลิกเพื่อใช้ IG Filter Angel Baby: https://umusicth.lnk.to/AngelBabyFilterFPเงื่อนไขการเข้าพักสำหรับผู้โชคดี• เข้าพักได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2022• ไม่สามารถใช้ได้ช่วงวันหยุดยาว• ต้องจองห้อง 15 วันล่วงหน้าก่อนเข้าพัก