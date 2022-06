บ.ใหญ่เริ่มตรึงราคาไม่อยู่ Bitkub อัดโปร ฯ ดองเหรียญ Kubcoin 1 ปีแจกโบนัส KBTC หวังกระตุ้นราคาหลังปล่อยโปร On The Rock

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลาประมาณ 20.19 น. Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd ได้ประกาศเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่า KUB ON THE ROCK (Original locking) แพ็กเกจ Lock & Drop ใหม่ (แบบแรกจากสามรูปแบบ) บน Bitkub NEXTโดย Bitkub NEXT เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานล็อกเหรียญ KUB เป็นเวลา 365 วัน เพื่อรับโบนัสเป็นเหรียญ KBTC ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนโดยประมาณสูงสุดต่อปี 5-8% (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับราคาเหรียญ KUB และเหรียญโบนัส ณ เวลานั้น)สำหรับแพ็กเกจนี้จะเปิดให้ล็อกทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และในกรณีที่มีการล็อกไม่เต็มจำนวนที่เปิด จะสมทบมูลค่าโบนัสที่เหลือของแพ็กเกจนั้นให้กับแพ็กเกจถัดไปหลังจากที่มีประกาศออกไป ทำให้ราคาเหรียญ KUB Coin ปรับตัวขึ้นอย่างแรงกว่า 10% แตะระดับสูงสุดที่ 89.10บาท ก่อนจะปรับตัวลดลงมา ณ เวลา 16.26 น. อยู่ที่ 85.17 บาท เพิ่มขึ้น 4.64% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นนโยบายที่ Bitkub เคยใช้เช่นเดียวกันกับการดึงพันธมิตรรายใหญ่เข้ามาลงทุนเหรียญ KUB Coin และมีการรับประกันราคาซื้อคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา เพื่อพยุงเหรียญ KUB Coin ไม่ให้ตกต่ำหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ Bitkub ได้จับมือกับพันธมิตรบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งร่วมสังฆกรรมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซี โดยมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมอยู่ด้วย 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ทีวี ไดเรก จำกัด (มหาชน) หรือ TVD บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) หรือ PTCS บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO และ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SISซึ่งการเป็นพันธมิตร อยู่ในรูปแบบการผู้ตรวจสอบธุรกรรมผ่านบล็อกเชน โดยได้รับค่าธรรมเนียม ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่าง โดยหลายบริษัทต้องซื้อ KUB Coin นับร้อยล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมจาก บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัดขณะที่ผู้ขายหรือ “บิทคับ” จะรับประกันซื้อคืนเหรียญในราคาทุน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการถือครอง หากราคาเหรียญที่ซื้อขายในตลาดลดลงต่ำกว่าราคาที่ซื้อ แต่หากมีกำไรบริษัทเหล่านั้นก็สามารถรับกำไรไปแบบเต็ม หากดูพฤติกรรมเหล่านี้แล้ว เหมือนกับว่า Bitkub ต้องการให้พันธมิตร หรือพาร์ตเนอร์เข้ามาช่วยกันพยุงราคาหรือไม่