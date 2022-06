ชัดเจนว่า "ฟอกเงิน" Do Kwon แอบผ่องถ่ายเงิน 2,700 ล้านบาท ก่อนล่มสลาย Bitkub เตรียมเขี่ยเหรียญ LUNA ทิ้งจากกระดาน

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC ของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้อ้างอิงเอกสารหลักฐานจาก Naver โดยระบุว่า Do Kwon วางแผนล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้วว่า Terra กำลังจะพังทลายลง โดยทาง Do Kwon ได้มีการโอนเงินออกจากกองทุนของบริษัท “ในทุกๆเดือน ตลอดระยะเวลาหลายเดือนติดต่อกัน”โดยประเมินมูลค่ารวมเฉลี่ยประมาณ 100,000 ล้านวอน หรือ 2,700 ล้านบาท ที่โอนออกไปกระจายยังบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ บัญชีต่างๆ กัน โดยลงบันทึกรายการนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Operating Expenses หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ซึ่งการโอนเงินดังกล่าวออกไปนั้น มาจากการกระทำด้วยตนเอง โดยไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบอร์ดบริษัท ซึ่งผู้ที่มาเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ ก็คือพนักงานของบริษัทของ Do Kwon นั่นเองนอกจากนี้ Do Kwon และ TFL อาจต้องโดนคดีหลายข้อหาหนักมากกว่าที่เป็นอยู่แล้ว หากข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่แน่ชัด ซึ่งในเกาหลีใต้ หน่วยงานทั้งสองกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี โดยสรรพากรซึ่งจัดเก็บภาษีได้คิดค่าปรับและจำนวนภาษีที่จะต้องจ่ายมากถึง 78 ล้านดอลลาร์ตามรายงานเพิ่มเติมจากสื่อของเกาหลีใต้ Do Kwon และ TFL ทราบดีว่า Terra กำลังจะพังทลายลงหลายเดือนก่อนเกิดภัยพิบัติ Luna และ UST ขณะเดียวกันนั้นพนักงานซึ่งทราบถึงช่องโหว่ปัญหาของระบบ และได้ให้ปากคำจากทางไกลต่อทาง ก.ล.ต. สหรัฐ ซึ่งระบุว่า พวกเขาได้แจ้งปัญหาของช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนั้นกับทาง Do Kwon แล้วเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น จากข้อบกพร่องในการออกแบบของระบบนิเวศ Terra แต่ทาง Do Kwon เพิกเฉยต่อคำเตือนของพวกเขา และดำเนินแผนการฟอกเงินต่อไป นอกจากนี้ Do Kwon ยังได้จงใจเพิ่มดอกเบี้ยจาก 3.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์ก่อนเปิดตัว ตามที่ Terra Anchor Developer ระบุ ทำให้ UST หยุดทำงานและส่งผลให้ LUNA ล่มสลายในที่สุดขณะที่ทาง บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ บิทคับ ได้ออกประกาศเตือนนักลงทุน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการให้บริการใน​ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เนื่องด้วยปัจจัยพื้นฐานของเหรียญ Terra Classic (‘LUNC’ หรือเหรียญ LUNA เดิม) เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของ Supply เหรียญที่เกิดขึ้น และส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมาก จึงนำไปสู่การย้ายระบบนิเวศ (Ecosystem) ของเหรียญ LUNC (เดิม) ไปยังระบบนิเวศของเหรียญ Terra2.0 (‘LUNA’ หรือเหรียญ LUNA ใหม่) ซึ่งทำให้ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของเหรียญ LUNC ไม่มีความชัดเจน ได้แก่ ประโยชน์ในการใช้งานเหรียญ (Utility) แผนการพัฒนาเหรียญในระยะยาว แผนการบริหาร Node Validator ของ LUNC รวมไปถึงข่าวความไม่แน่นอนต่าง ๆ ของผู้ก่อตั้ง Terra และข่าว Terra กำลังเตรียมถูกสอบสวนโดยหน่วยสืบสวนเกาหลีใต้ ทั้งในส่วนของ การปรับบัญชีทวิตเตอร์ของผู้ก่อตั้ง Terra (Do Kwon) ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น Private Account และ หน่วยสืบสวนเกาหลีใต้เตรียมเข้าสอบสวน Terraด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอแจ้งเตือนให้นักลงทุน ​​โปรดซื้อขายเหรียญ Terra Classic (LUNC) ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติการให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ และราคาอาจมีความผันผวนสูงนอกจากนี้หากราคาเหรียญ LUNA เดิม (LUNC) ลดลงมาต่ำกว่า 0.0001 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ระบบซื้อขายสามารถรองรับได้ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะระงับการซื้อขายเหรียญชั่วคราว ทั้งนี้ ท่านยังสามารถทำการยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ และทำรายการถอนเหรียญ LUNC ได้ตามปกติ (อ้างอิงประกาศชี้แจงเรื่องการตั้งราคาต่ำสุดของเหรียญ LUNC)ขณะที่เหรียญ LUNA ที่ลิสต์อยู่บนกระดานบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ในขณะนี้ คือ เหรียญ Terra Classic (LUNC) ไม่ใช่เหรียญ Terra2.0 (LUNA) การซื้อขายหรือฝากถอนเหรียญดังกล่าวบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์หลังกำหนดการการทำ Post-attack Snapshot (วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:59:51 น. (เวลาประเทศไทย)) จะไม่ทำให้ได้รับเหรียญแอร์ดรอปตามแนวทางที่ผู้ออกเหรียญได้กำหนดไว้ (อ้างอิงประกาศชี้แจงเรื่องรองรับการแอร์ดรอป LUNA)