ทรีนีตี้ แนะรอตั้งรับ 1,600-1,620 จุด เน้นกลุ่ม Defensive-กลุ่มผลงานสม่ำเสมอ

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทรีนีตี้ เปิดเผยว่า ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ในเดือนมิ.ย.65 คาดว่าจะแกว่งตัว Sideways อิงทางลง โดยมีกรอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,600-1,620 จุด โดยยังคงมุมมองว่าดัชนีที่อยู่สูงเกินกว่า 1,650 จุดขึ้นไปถือเป็นโซนเปราะบางในแง่ของ Valuation โดยเฉพาะมาตรวัด Earning yield gap (EYG) ที่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรในเชิงกลยุทธ์ แนะ Wait & See หลังขายทำกำไรไปแล้ว ให้รอการตั้งรับใหม่ตามบริเวณกรอบแนวรับ หรืออาจรอให้ Bond yield สหรัฐฯ 10 ปีลงมาแถวบริเวณ 2.5% เสียก่อน เนื่องจากจะทำให้ EYG ของตลาดหุ้นไทยดูดีขึ้นนายณัฐชาต กล่าวว่า สินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจในเดือนนี้คือพันธบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรระยะยาวที่มักจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ Hedging ต่อความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราประเมินว่าจะมี Probability มากขึ้นหากราคาพลังงานและราคาอาหารในตลาดโลกยังคงอยู่สูงเช่นนี้ต่อไปที่สำคัญเราเริ่มเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาสูงในแต่ละประเทศ เริ่มไม่ได้ยึดเหนี่ยวคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้ว จึงมอง Upside ของ Bond yield ในช่วงถัดไปค่อนข้างจำกัดแล้ว นอกจากนั้น Earning yield gap ของตลาดหุ้นหลายๆประเทศตอนนี้ก็ยังอยู่ค่อนข้างต่ำ บ่งชี้ถึงความน่าสนใจของ Bond เมื่อเทียบกับหุ้นได้เป็นอย่างดีส่วนในรายของตัวหุ้นนั้น หากต้องเลือกลงทุน เรายังคงแนะถือครองหุ้นกลุ่ม Defensive ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Healthcare (BDMS, BCH, CHG, IMH), Consumer Staples (CPALL, MAKRO, BJC), Utilities (EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, BPP, CKP)โดยเริ่มชื่นชอบกลุ่ม Utilities มากขึ้น จากการมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับพันธบัตร (Bond-like) ค่อนข้างมาก ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ Outperform ในช่วงถัดไปนอกจากนั้น หุ้นอีกกลุ่มที่น่าจะได้อานิสงส์หาก Bond yield ในช่วงถัดไปทยอยปรับลง ก็คือกลุ่ม Property Fund / REIT/ Infrastructure fund ซึ่งมองว่าค่อนข้างมีความมั่นคงในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ แนะนำจัดสรรน้ำหนักในพอร์ตโฟลิโอไปยังสินทรัพย์เหล่านี้มากขึ้นได้สำหรับปัจจัยที่ทุกคนเฝ้าติดตามในเดือนนี้คงหนีไม่พ้นการประชุมของธนาคารกลางสำคัญต่างๆ รวมถึงไทย ซึ่งจากการประเมินของเรา เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์มากนัก เนื่องจากก่อนหน้านี้ นักลงทุนได้ Price in แนวนโยบายการเงินที่เข้มงวดไปอย่างมากแล้วโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่นักลงทุนมีการ Price in ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 50bps ไปยัง 3 ครั้งการประชุมข้างหน้าแล้ว รวมไปถึงประเด็นการลดขนาดงบดุลด้วยเช่นกัน ส่วนทางฝั่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่จะมีการประชุมกันในวันที่ 8 มิ.ย.คาดว่าจะยังคงแสดงจุดยืนคงนโยบายดอกเบี้ยต่ำต่อไป แต่แนะติดตามประมาณการเศรษฐกิจรอบใหม่ว่าจะมีการปรับลดลงอีกครั้งหรือไม่ โดยเฉพาะภาคอุปสงค์ในประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัด หลังราคาน้ำมันยังคงยืนอยู่ในระดับสูง