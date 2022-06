­BEYOND ยอด Q1/65 เกินเป้า มั่นใจ Q2/65 รายได้โตต่อเนื่อง

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEYOND ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมและบริการ ได้เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทใน Q1/2022 คาดการณ์รายได้ Q2/2022 รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ ผ่านงาน Opportunity Day เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาปัจจุบัน พอร์ตการลงทุนของ BEYOND ประกอบด้วยโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ที่บริษัทได้เข้าลงทุนเมื่อปลายปี 2564 ซึ่งให้บริการห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง สปา ห้องอาหารและบาร์ครบวงจร ระหว่างการนำเสนอ นางกมลวรรณได้กล่าวถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทใน Q1/2022 ประกอบด้วย การเติบโตของผลประกอบการโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านธุรกิจ F&B (Food & Beverage) ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง และอัตราค่าบริการห้องพักที่เติบโตแข็งแกร่ง และการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรมทั้ง 2 แห่งอีก 12% จากเดิม 76% ส่งผลให้ปัจจุบัน BEYOND มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 88% และคาดการณ์ว่าใน Q3/2022 ทางบริษัทจะสามารถลงทุนได้ครบ 100% ตามแผนที่ได้วางเอาไว้นอกจากนี้ นางกมลวรรณ ยังได้เปิดเผยว่า บาร์ของบริษัท BKK Social Club ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับรางวัลอันดับ 10 บาร์ที่ดีที่สุดของเอเชีย นับเป็นอันดับ 1 บาร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย จากงาน Asia's 50 Best Bars 2022 และบริษัทได้มีการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ F&B โดยได้เปิดร้านอาหารใหม่ในรูปแบบของคาเฟ่ในชื่อ Café Madeleineสำหรับผลการดำเนินงานใน Q1/2022 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 328 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจาก Q1/2021 136% และเติบโตขึ้น 14% ต่อเนื่องจาก Q4/2021 โดยรายได้จากธุรกิจ F&B ยังคงเป็นสัดส่วนรายได้หลักของทั้งเครือโรงแรม โดยคิดเป็น 71% ของรายได้รวม ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคภายในประเทศ ในส่วนของห้องพัก บริษัทสามารถเพิ่ม Average Daily Rate (ADR) ต่อเนื่องมาอยู่ที่ 14,060 บาท ใน Q1/2022 และมีอัตราการเข้าพัก 16% โดยภายหลังการยกเลิก Test & Go เริ่มเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ยอดรายได้เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 ออกมาสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้บริษัทเชื่อว่าประมาณการผลการดำเนินงาน Q2/2022 ที่เคยแจ้งกับนักลงทุนไว้ตอน Opportunity Day รอบก่อน จะสามารถทำได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากทิศทาง Q2/2022 ดีกว่าที่คาด บริษัทอาจมีการปรับประมาณการรายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์รายได้ธุรกิจโรงแรม Q2/2022 อยู่ที่ 320 ล้านบาท และรายได้ทั้งปี 2565 อยู่ที่ 1,800 ล้านบาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยรวมที่ 37%นอกจากนี้ นางกมลวรรณ ได้ตอบคำถามจากนักลงทุนเกี่ยวกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาโครงการลงทุนรูปแบบใหม่ เป็นโครงการ Greenfield ที่ตรงกับ trend และ lifestyle ที่เปลี่ยนไปของผู้เดินทาง เน้นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้มาเยือน โดยจะสามารถมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้นักลงทุนใน Q3/2022