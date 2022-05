ETDA ยิ้ม Launchpad 2022 กระแสดี SMEs ร่วมงาน “BEYOND ADS” คับคั่ง

ETDA ลุยกิจกรรมยกระดับ SMEs เดินหน้า ETDA Launchpad 2022 กับงาน “BEYOND ADS” คุยฟุ้งกระแสตอบรับดี ผู้ประกอบการร่วมงานคับคั่งดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า หลังจากที่ ETDA พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์เปิดตัวแคมเปญ ETDA Launchpad 2022 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อน SMEs ไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้มีการประเดิมกิจกรรมแรกสุด Exclusive ประจำเดือนเมษายนกับงาน “Beyond Ads : ทำอย่างไร เมื่อโฆษณาในยุคใหม่ ไม่ตอบโจทย์” ที่เพิ่งจบไปนั้น ค่อนข้างได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการ e-Commerce, SMEs เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก“e-Office ที่พูดถึงกันในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องสำคัญในยุค Work From Anywhere และหลายธุรกิจกำลัง Digitize ขณะเดียวกันโครงการ ETDA Launchpad Program 2022 ที่มุ่งเน้นกลุ่ม SMEs เป็น กลุ่มแรกๆ ที่จะมาขับเคลื่อน Digital Transformations ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหลักของ ETDA เพราะ SMEs คือฟันเฟืองสำคัญในการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ทาง ETDA เชื่อมั่นว่าแคมเปญที่จะมีขึ้นในทุกๆ เดือนต่อจากนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสในการสร้างกระบวนการทางความรู้ (Knowledge Process) ยังผนวกรวมบริการสำคัญจาก ETDA และพาร์ตเนอร์ รวมถึงทุกคนที่ร่วมงานจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนไปถึงได้มีกระบวนการทำงานร่วมกัน (Community & Networking) ในอนาคตอีกด้วย” ดร.ตฤณ กล่าวสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเดินหน้าโครงการ ETDA Launchpad 2022 โดยประเดิมกิจกรรมแรกในเดือนเมษายน กับงาน “Beyond Ads : ทำอย่างไร เมื่อโฆษณาในยุคใหม่ ไม่ตอบโจทย์” กิจกรรมนี้มีกูรูด้านการตลาดออนไลน์เปิดเวทีแชร์ความรู้ ประสบการณ์ แนะวิธีสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ เช่น วณิชชา วรรคาวิสันต์ Digital Marketing Guru เจ้าของเพจ Facebook DIGITORY การตลาดออนไลน์ และภากร จิรัตนานนท์ Business Development Manager จาก Choco CRM และสุวิตา จรัญวงศ์ CEO & Co-Founder จาก Tellscore มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เปิดโลกการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจ SMEs ประสบความสำเร็จ สู่การสร้างรายได้และกำไรเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรม Tech Market จากเจ้าของนวัตกรรม หรือ Service Provider หลากหลายบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นพาร์ตเนอร์ที่เคยผ่านเวที Hackathon กับ ETDA มาแล้วกว่า 12 ราย มาร่วมนำเสนอนวัตกรรม บริการต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำธุรกิจและการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในงานนี้ทุกคนที่เข้าร่วมงานจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครจากผู้ให้บริการโดยตรง และอีกกิจกรรมสำคัญคือ ETDA Consulting Clinic จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจาก ETDA ทั้งด้านกฎหมาย มาตรฐานดิจิทัล ที่ยกทีมมาเปิดบูทให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลในทุกมุมที่ผู้ประกอบการสงสัย เพื่อช่วยปลดล็อกทุกปัญหาในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อีกด้วย เรียกว่าทุกคนที่มางาน Beyond Ads จะได้ทั้งความรู้ บริการ และคำปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบครบจบที่เดียวETDA Launchpad 2022 จะยังเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงเดือน กรกฎาคม 2565 และสำหรับเดือนพฤษภาคม ผู้ประกอบการจะได้พบกับงาน “Data-Driven Marketing in Action : เร่งเครื่องการตลาดยุคใหม่ด้วยข้อมูล สร้างโอกาสให้เหนือคู่แข่ง” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม Retail และ e-Commerce ได้พบกับการ Workshop การใช้เครื่องมือการตลาดยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล หรือ Data-Driven Marketing (ฉบับทดลอง) ที่จะได้ลองทำจริงไปกับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น NEXTBEST.AI แพลตฟอร์ม CRM พร้อมผู้ช่วย AI อัจฉริยะ และ Choco CRM แพลตฟอร์ม CRM ครบวงจร พร้อมระบบ POS และระบบบริหารจัดการสมาชิก พร้อมกับคอร์สเรียนดิจิทัลที่น่าสนใจจากสถาบัน ADTE by ETDA ที่จะรวบรวมนำมาให้ได้ทำความรู้จักในงานนี้ด้วย